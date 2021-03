Madagascar: L'opposition essaie de piéger le pouvoir

C'est une avenue de l'Indépendance aussi déserte que le 20 février dernier que les observateurs ont découvert, samedi dernier. Les autorités avaient bloqué toutes les entrées d'Analakely pour empêcher une manifestation du RMDM.

Les forces de l'ordre ont vainement attendu les manifestants qui ne sont pas venus et ont été obligés de repartir vers 13h pour laisser le passage aux piétons et rétablir une circulation normale. C'était un principe de précaution que les autorités ont appliqué, mais elles ont été bernées par l'opposition qui leur a fait faux bond. Le résultat est cette présence inutile de nombreux membres des forces de l'ordre, paralysant les activités des marchands d'Analakely. Entre le pouvoir et l'opposition, c'est un jeu subtil qui a lieu et qui peut encore durer longtemps.

La crainte de voir des opposants se masser devant le jardin d'Ambohijatovo est-elle si forte qu'il fallait installer le même dispositif policier que celui de samedi précédent ? Le blocage de toutes entrées d'Analakely très tôt laissait supposer que les autorités étaient décidées à empêcher toute manifestation. Les avertissements lancés la veille par le préfet n'étaient pas gratuits. Mais l'opposition s'est dérobée et on peut prendre son annonce de manifestation comme un pied-de-nez au pouvoir.

On perçoit maintenant sa stratégie qui laisse le pouvoir s'enferrer dans un piège. C'est vers le meeting de Soamandrakizay qu'elle se focalise maintenant. Elle présente ce rendez-vous qu'elle fixe à la population de manière habile. Elle a repris l'initiative et c'est le régime qui doit trouver la parade. La demande d'autorisation a été ou va être déposée et la réponse qui sera faite devrait dicter la suite des événements. Les yeux sont pour le moment braqués sur le problème des étudiants qui réclament le paiement de leur bourse. Le pouvoir doit donc tout faire pour apaiser la tension qui règne en ce moment.