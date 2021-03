Madagascar: Ambondrona - La planque d'un dealer Africain découvert

Huit individus dont cinq hommes et trois femmes ont été arrêtés par la Police des stupéfiants dans la demeure d'un Africain pour « prise et vente de cocaïne et d'héroïne », vendredi.

La police a saisi lors de la perquisition 2.56 g de cocaïne et 2.98 g d'héroïne. L'arrestation a eu lieu suite à un renseignement obtenu par un informateur concernant l'activité de ces individus dans le quartier d'Ambondrona. La police est descendue sur place pour constater les faits et après observation et une investigation plus poussée, ils ont procédé à l'arrestation des trafiquants. Un peu plus tard dans l'après-midi, deux femmes ont été également arrêtées après une fouille minutieuse, les policiers ont découvert sur elles 0.63g d'héroïne et 0.66g de cocaïne.

Ces femmes ont avoué pendant leurs auditions auprès de la police l'identité de leur fournisseur, ainsi que la maison où se cachent ces trafiquants. Les enquêteurs se sont rendus sur les lieux indiqués et ont capturé six individus, dont une femme et cinq hommes et l'un d'entre eux est un ressortissant africain.

Il a été découvert lors de cette descente, 0.06 g de cocaïne emballée dans une pochette, de l'héroïne pesant 2.35 g, une autre dose de cocaïne de 1.84 g, deux « Bangs » qui sont des objets utilisés pour la consommation de drogue et 11 tubes de conservation de drogue. Selon nos informations, ces drogues appartiennent à l'individu d'origine africaine et les Malgaches se qualifient de simples vendeurs sous sa directive. L'affaire a été déférée au parquet samedi.