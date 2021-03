Cote d'Ivoire: Ligue 1 / Strasbourg - Jean-Eudes Aholou frustré malgré un bon point pris à Lille

Contre Lille, Strasbourg et Jean-Eudes Aholou aurait pu l'emporter ce dimanche à l'occasion de la 27e journée de Ligue 1. Alors que le Racing menait depuis la 36e minute grâce à un but d'Ajorque, il s'est finalement fait rejoindre en fin de rencontre par un but de José Fonte à la 86e.

A la fin de la rencontre, le milieu de terrain strasbourgeois n'a pas caché sa frustration.

« Au vu de la physionomie de la rencontre on peut être frustrés car on méritait de prendre un bon résultat », a déploré l'international ivoirien devant les médias.

En dépit de ce nul, Aholou ne veut surtout pas tout peindre en noir.

« On a fait de belles choses défensivement et dans l'état d'esprit. Il faut saluer ça. On était là pour mettre de l'intensité et de l'agressivité dans le cœur du jeu. On a essayé de jouer sur les espaces qu'ils laissaient dans leur dos. Je crois qu'on a su rester costauds. On savait que Lille allait pousser car ils étaient à domicile et ils sont en haut du classement. Il a fallu rester groupés et resserrer les lignes », a-t-il ajouté.

Strasbourg est actuellement 15e au classement de la Ligue 1.