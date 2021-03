Cote d'Ivoire: Législatives 2021/Boundiali - Mariatou Koné à la conquête des « boundialika »

Lancée le vendredi 26 février, la campagne pour les législatives a véritablement démarré dans le département, le samedi 27 février 2021, à cause des obsèques de son chef de canton Tenan Koné.

Aux côtés de la famille éplorée depuis l'annonce du rappel à Dieu du chef de canton et présente à toutes les étapes, la Ministre Mariatou Koné, candidate pour la circonscription Boundiali-Ganaoni a opté pour des lancements éclatés. La journée du samedi a été marquée par des lancements meetings dans une dizaine de localités.

De Boundiali commune en passant par Kaniéné, Mbia, Sokoura, Kebi, Flatchevogo, Kapievogo, Ouazomon, Gbemou et Nondara, c'est dans la liesse populaire que les populations ont accueilli leur fille, leur candidate Mariatou Koné.

Toutes les couches socio professionnelles du département sont mobilisées pour la victoire de celle qui est communément appelée « MAKO » ou « Mère Teresa « ; la joie se lisait sur les visages.

A chacune des étapes, le message et les consignes de la direction de campagne étaient clairs, voter Mariatou Koné, candidate du Rassemblement des houphouetistes pour la démocratie et la paix (Rhdp), c'est choisir la paix, la cohésion, le développement du département pour construire une Côte d'Ivoire solidaire conformément à la vision du Président Alassane Ouattara.

La proximité et l'esprit d'humilité de la candidate Mariatou Koné, ses actions de développement dans toute la région de la Bagoué et son accessibilité sont entre autres des atouts importants ressortis dans les propos et témoignages des populations notamment les jeunes et les femmes.

Aussi, les Boundialika sont-ils engagés aux côtés de Mariatou Koné pour traduire leur reconnaissance au Président Alassane Ouattara pour les nombreuses actions de développement au profit de leur région. L'union sacrée des cadres du département en témoigne. Les visages emblématiques de Boundiali sont avec MAKO. L'on peut citer par exemple le président du conseil régional de la Bagoué, Siama Bamba, le députe sortant Koné Dognon, Karim Brunel Fofana, un transfuge du PDCI, Maffemori Kanaté, un acteur important du Rhdp, le Sénateur Losseni Dao et l'homme fort du Djeguele festival, Koné Dodo ainsi que plusieurs autres élus et cadres. La liste est longue et se rallonge.

Elle veut servir davantage Boundiali, écouter et défendre les intérêts de ses parents, Mariatou Koné est sur le terrain , dans les villages et les hameaux pour communier avec ses parents en attendant la grande messe au soir du 6 mars 2021.