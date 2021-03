Cote d'Ivoire: Législatives 2021/Abobo - Kandia Camara appelle à une campagne sans violence

Le Rassemblement des houphouetistes pour la démocratie et la paix (Rhdp) a officiellement lancé le samedi 27 février, au stade de la Sogefiha, la campagne pour les législatives.

Kandia Camara, ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, tête de liste des six candidats de son parti, dans la circonscription électorale d'Abobo, a invité ses militants et l'ensemble de la population à faire le bon choix en élisant la liste Rhdp. « Il faut qu'au soir du samedi 6 mars 2021, la victoire soit Rhdp avec plus de 80% », a-t-elle exhorté.

Elle appelle les uns et les autres à utiliser le bon ton au cours de cette campagne. En d'autres termes, Kandia Camara souhaite une campagne sans violence. « Nous sommes certes des adversaires mais pas des ennemis », dit-elle, tout en les exhortant à sortir massivement le jour du scrutin pour élire le Rhdp qui, dit-elle, est le seul parti proche des populations.

« Si vous nous faites confiance, chacun de vous doit se considérer comme un directeur de campagne du Rhdp. Il faut donner au Président de la République, Alassane Ouattara, la majorité à l'Assemblée nationale afin qu'il continue de mettre en œuvre sa politique de développement », a plaidé Kandia Camara.

A l'en croire, aucun programme de société ne peut être mis en œuvre sans l'accord des députés.

Toutefois, elle invite ses partisans et par ricochet les populations à ne pas écouter les vendeurs d'illusions. « Celui qui viendra vous dire que s'il est élu député qu'il va construire des écoles, des centres de santé et même ouvrir des voies pour vous, ne l'écoutez pas. Car le député ne dispose d'aucun budget », a-t-elle prévenu.

Selon elle, le député n'est autre que l'avocat des populations à l'Assemblée nationale et ce, à travers le vote des lois qui tiennent compte de la réalité sur le terrain. Aussi a-t-elle rappelé que les douze personnes, à savoir les six candidats et leurs suppléants, ont été choisies par le Chef de l'Etat, Alassane Ouattara, par ailleurs président du Rhdp en accord avec le Premier ministre Hamed Bakayoko, le coordonnateur général.

Outre Kandia Camara, les cinq autres candidats sont : Ouattara Brahima, Jeanne Peuhmond, Traoré Maimouna, Aké Bernard et Sidibé Daouda.