Egypte: Lancement de la première édition du "prix de l'Etat du jeune créateur" pour l'année 2021

Lancement de la première édition du "prix de l'Etat du jeune créateur" pour l'année 2021

La ministre de la Culture, Inas Abdel Dayem a annoncé le lancement de la première édition du "prix de l'Etat du jeune créateur", pour l'année en cours 2021.

Ce prix est géré par le conseil supérieur de la Culture, sous les auspices de l'épouse du président de la République, Entissar Al-Sissi.

Le prix de l'Etat du jeune créateur est une nouvelle réalisation de l'État égyptien qui incarne l'engagement de la nation à prendre soin et à encourager les jeunes, et qui est conforme aux textes constitutionnels qui accordent le droit à la culture à chaque citoyen et garantissent la liberté de création pour promouvoir les arts et la littérature et protéger la production culturelle et artistique, a dit Mme Abdel Dayem.