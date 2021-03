Egypte: Le Président Al-Sissi se réunit avec le PM et le Ministre de l'enseignement supérieur

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi s'est réuni aujourd'hui avec le Premier ministre Mostafa Madbouly et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique le Dr. Khaled Abdel Ghaffar.

Le porte-parole de la Présidence a déclaré qu'au cours de la réunion on a abordé les efforts visant à reprendre le deuxième semestre dans les universités, ainsi que les nouveautés des projets nationaux du ministère de l'enseignement supérieur au niveau de la République, en particulier les universités publiques et technologiques, ainsi que les centres et les instituts de recherche.

Dans ce contexte, le Président a rassuré la reprise du deuxième semestre universitaire et la régularité du processus d'examen dans les différentes universités au niveau de la République, dirigeant de respecter strictement l'application de toutes les mesures préventives pour protéger la santé et la sécurité des étudiants.

Le Dr. Khaled Abdel Ghaffar a également passé en revue les projets actuels et futurs dans les universités publiques, qui représentent 425 projets pour un coût d'environ 35 milliards de L.E, répartis sur 27 universités gouvernementales à l'échèlle républicaine, concernant l'éducation, les services, la production et le traitement.

M. le Président a également suivi la situation exécutive du système de transformation numérique, et de mécanisation dans les universités publiques, dirigeant sa souveraineté pour accélérer l'achèvement de l'infrastructure informatique, dans le but de transformer les universités publiques en universités intelligentes, ainsi que le développement des services d'enseignement et de recherche dans tous les programmes universitaires, et les moderniser selon les besoins du marché du travail

.Le système de travail dans les hôpitaux universitaires au niveau de la République a également été revu, ainsi que les développements liés à l'automatisation de ces hôpitaux dans le cadre du projet national pour l'infrastructure informatique des universités gouvernementales. M. le Président a exigé de fournir toutes les capacités et l'équipement nécessaires pour garantir la disponibilité permanente des hôpitaux universitaires pour faire face au Covid-19.Le porte-parole a ajouté que le ministre de l'enseignement supérieur a également présenté, lors de la réunion, le plan exécutif des projets des centres et des instituts de recherche, qui s'élève à 79 projets pour un coût d'environ 3 milliards de L.E, outre, la situation des nouvelles universités technologiques situant à la ville du 6 octobre, à Borg Al-Arab, à l'est de Port-Saïd, à Samanoud, à la nouvelle ville d'Assiout et la nouvelle ville de Taiba à Louxor.

La réunion a également été témoin de l'élaboration des efforts de l'État pour perfectionner les qualifications et les compétences, à travers un parcours académique et institutionnel dans le but de préparer des générations de diplômés qualifiés, pour les besoins futurs du marché du travail local, régional et international.

M. le Président a également été informé de l'étude sur la création du "Centre égyptien du génome", qui visera à préparer une carte du génome humain égyptien pour découvrir et déterminer, précisement, les caractéristiques génétiques de diverses maladies, ensuite à entrer dans l'ère de la personnalisation de la médecine, la thérapie génique et les futurs médicaments spécialisés conçus à partir de combinaisons génétiques.