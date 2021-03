Algérie: L'impératif de former un front interne solide pour protéger le pays contre les ennemies

Tindouf — Le secrétaire général du parti Front de libération nationale (FLN), Abou El Fadhl Baadji a insisté, dimanche lors d'un meeting populaire à Tindouf, sur l'impérative formation d'un front interne solide à même de protéger le pays et de barrer la route aux ennemies à l'intérieur et à l'extérieur

Lors d'un meeting populaire animé à la maison de la Culture "Abdelhamid Mehri", M. Baadji a mis l'accent pour les militants de sa formation politique sur l'importance de la stabilité politique qui mène, sans doute, à la stabilité économique, chose que ne pouvaient pas supporter certaines forces politiques internes et externes qui agissent contre la stabilité du pays notamment lors de cette conjoncture marquée par la normalisation des relations entre des pays arabes, notamment le Maroc, et l'entité sioniste".

"Nous avons constaté dernièrement un niveau qui n'est pas digne de la classe politique en Algérie, par conséquent, nous devons, en tant que parti politique, appeler à la cohésion entre le peuple algérien et la classe politique dans le souci de mettre en place un mur de protection et de s'orienter vers l'organisation d'élections, unique solution exemplaire à même de consacrer la démocratie et de représenter le peuple", a poursuivi le SG du FLN.

Le SG du FLN a évoqué, en outre, le dossier du Sahara occidental partant de la crise d'El Guerguerat qui vient a point nommé pour réorienter la conscience mondiale à travers la mobilisation du peuple sahraouie afin de défendre ses terres après 30 ans de retard dans le processus de règlement lequel était délibéré afin d'endormir la région et de pousser le peuple sahraoui à renoncer à ses droits et d'accepter les manœuvres et les plans de l'occupation marocaine".

M. Baadji a appelé tous les militants de son parti à l'impératif de mobiliser toutes les catégories du peuple algérien afin de se rallier autour du parti et de réaliser des victoires lors des prochaines échéances électorales.