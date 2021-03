Afrique: CAN U20 2021 - Ghana-Gambie, Ouganda-Tunisie, place aux demi-finales

La CAN U20 2021 reprend après deux jours de repos et les quarts de finale qui ont les qualifications du Ghana, de la Gambie, de l'Ouganda et de la Tunisie. Ce lundi, place aux demi-finales avec deux matchs intéressants programmés au Stade Olympique de Nouakchott.

Le premier oppose le Ghana à la Gambie. Auteurs d'une belle rencontre contre la Centrafrique en quarts, les Gambiens affrontent une équipe ghanéenne bien plus expérimentée et plus habituée à cette compétition. Les Black Satellites l'ont d'ailleurs gagné à trois reprises et sont favoris sur le papier. Mais sur les terrain, ils vont devoir batailler dur contre une équipe gambienne bagarreuse et soucieuse de l'emporter pour faire mieux que sa troisième place acquise en 2007. Les deux équipes s'affrontent à partir de 16 heures TU.

L'autre demi-finale oppose l'Ouganda à la Tunisie. Les Cranes, il faut le rappeler, sont en train de réaliser un véritable exploit dans la mesure où ils participent pour la première fois à cette compétition de la Confédération africaine de football (CAF). Ce qui ne les a pas empêchés de sortir le Burkina Faso en quarts de finale. Contre la Tunisie, ils n'auront rien à perdre. Ce sera donc aux Aigles de Carthage juniors de démontrer qu'ils sont mieux expérimentés, la Tunisie étant plus reconnue comme un pays de football et largement mieux classée que l'Ouganda en la matière. Ouganda-Tunisie, c'est à partir de 19h30 TU.

Le programme des demi-finales

Lundi 1er mars

16h, Ghana-Gambie, au Stade Olympique de Nouakchott

19h30, Ouganda-Tunisie, au Stade Olympique de Nouakchott