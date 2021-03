Cote d'Ivoire: Covid-19 - La campagne de vaccination démarre ce lundi au Parc des sports de Treichville

Le ministre de la Santé et de l'hygiène publique (Mshp), Aka Aouélé , appuyé par plusieurs partenaires financiers, lance cette campagne ce lundi.

Après avoir reçu, le 26 février, 504 000 doses de vaccin contre la Covid-19, la Côte d'Ivoire entame, aujourd'hui, sa campagne de vaccination contre la maladie, en collaboration avec ses partenaires tels qu'avec l'Oms, Gavi, l'Unicef, la Banque mondiale.

C'est la bonne nouvelle annoncée le dimanche 28 février, dans un communiqué du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique (Mshp). La cérémonie officielle de lancement de ladite campagne va se dérouler au Parc des sports de Treichville.

«Le gouvernement ivoirien, en collaboration avec l'Oms, Gavi, l'Unicef, la Banque mondiale et d'autres partenaires, organise la campagne de vaccination contre la Covid-19 dans le district autonome d'Abidjan à partir de ce lundi 1er mars 2021», peut-on lire dans le communiqué.

Les cibles prioritaires retenues pour cette première phase sont réparties en deux groupes. Il s'agit du personnel de santé (prestataires de soins et administratifs), les forces de défense et de sécurité ainsi que les enseignants. La seconde vague concerne les personnes de plus de 50 ans, les porteurs de pathologies chroniques et les voyageurs.

Par ailleurs, le pays se propose d'étendre la vaccination à la population carcérale et aux personnes âgées de 16 à 49 ans constituant la phase nationale. La population cible totale pour la vaccination contre la Covid-19 est estimée à 19 645 908, soit environ 69,3% de la population totale.

Le vaccin sera administré en deux doses, conformément aux recommandations de l'Oms.L'objectif principal de cette campagne est de vacciner au moins 70% de chaque cible identifiée.

La Côte d'Ivoire a opté pour une stratégie de campagne qui sera organisée sur une courte période, suivie de la stratégie de routine.Pour cette étape, la campagne va concerner uniquement le district autonome d'Abidjan qui constitue l'épicentre de l'épidémie dans le pays avec 95% de cas positifs.Le coût opérationnel des vaccins relatif à cette phase sera supporté par le pays et ses partenaires.

Le vaccin retenu est : Astra Zeneca. Cette vaccination se fera avec l'appui technique et financier de Gavi et des autres partenaires, afin de contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité liées à la Covid-19.

La vaccination est gratuite et volontaire.