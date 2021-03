Cote d'Ivoire: Législatives 2021/Michel Gbagbo - "Yopougon, c'est pour nous..."

Pour leur meeting d'ouverture de la campagne du scrutin législatif du 6 mars, les six candidats de la coalition Parti démocratique de Côte d'Ivoire (Pdci-Rda) / Ensemble pour la démocratie et la souveraineté (Eds) à Yopougon ont donné rendez-vous à leurs militants et sympathisants, le 27 février, à la place Ficgayo.

Georges Armand Ouégnin, Euphrasie N'Guessan, Michel Gbagbo, Marie Aké Aké-Bié, Augustin Dia Houphouët Yohou et Eulalie Berthe Zahia se sont, tour à tour, devant des centaines d'aficionados rassemblés sous un soleil de plomb, appesantis sur la nécessité pour l'opposition de reconquérir les sièges législatifs de Yopougon. Un bastion qui n'aurait jamais dû tomber dans l'escarcelle du Rhdp.

« Yopougon, c'est pour nous », a lancé d'emblée Michel Gbagbo. Le fils de l'ex-Président de la République s'est dit convaincu que le parti de Gbagbo et le Pdci réunis ne peuvent pas échouer à Yopougon. « Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo ont le cœur blanc. Ils n'ont pas un esprit de vengeance. Mais ce qui est pour nous doit nous revenir », a-t-il insisté.

Michel Gbagbo a surtout appelé les militants à sortir massivement le 6 mars pour exprimer leur choix dans les urnes. « Allez voter en masse dans la paix, dans la justice et pour la réconciliation. Ne cassez pas, ne brûlez pas », a-t-il exhorté, tout en mettant en garde le camp adverse contre toute velléité de fraude. « Chaque bulletin doit être comptabilisé. C'est quand ils vont commencer à tricher que nous allons défendre notre victoire », a averti le candidat.

Augustin Dia Houphouët, Euphrasie N'Guessan et Georges Armand Ouégnin ont, à leur tour, recommandé aux électeurs d'être vigilants et de refuser de se faire manipuler. « Regardez bien notre logo. C'est celui de l'éléphant noir et de la rose. Ne vous trompez pas pour accorder votre voix à ceux qui ont braqué les symboles de nos partis », a souligné Dia Houphouët.

Pour Armand Ouégnin, la récréation est terminée à Yopougon pour le Rhdp. « Nous sommes majoritaires et nous allons le démontrer », a-t-il clamé.