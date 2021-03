Egypte: Le ministère du Pétrole lance une application mobile sur les stations de gaz naturel pour véhicule

Le ministère du Pétrole lance une application mobile sur les stations de gaz naturel pour véhicule

Le ministre du Pétrole et des Ressources minérales, Tarek El-Molla a annoncé lundi le lancement de la première application mobile "Mop stations" de localisation des stations de gaz naturel et des centres de conversion des voitures en Egypte, en vue d'aider le citoyen à trouver les stations GNV les plus proches de son emplacement.

M. El Molla s'exprimait lors d'une réunion pour suivre l'avancement du programme d'expansion des stations de gaz naturel (GNV) et la conversion des voitures pour fonctionner au gaz naturel dans divers gouvernorats dans le cadre du projet national en cours d'exécution, conformément à l'initiative du Président Abdel Fattah Al-Sissi de remplacer et de convertir les voitures au gaz naturel .

M. Molla a souligné l'importance de respecter les délais fixés pour la mise en œuvre des stations GNV pour suivre le rythme de l'augmentation du nombre de voitures converties au gaz naturel.

Il a également ordonné d'accélérer la mise sur place des stations GNV construites sur des routes et des axes principaux et vitaux pour desservir le plus grand nombre de citoyens et les inciter à profiter de l'initiative actuelle.