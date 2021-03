Egypte: Le ministre du Transport examine avec l'ambassadeur de Jordanie la coopération bilatérale

Le ministre du Transport examine avec l'ambassadeur de Jordanie la coopération bilatérale

Le ministre du Transport, Kamel El-Wazir s'est entretenu lundi avec l'ambassadeur de Jordanie au Caire, Amjad Adaileh de la promotion du commerce entre les deux pays en éliminant tous les obstacles dans les ports d'arrivée et en facilitant le transport des produits égyptiens vers la Jordanie et de là vers les pays arabes comme l'Irak et la Syrie.

Les deux bords ont mis en exergue la profondeur des relations liant les deux pays, jugeant important le renforcement de la coopération bilatérale dans les divers domaines.

L'importance de développement de la société "Al-Gesr El-Arabi" appartenant à l'Egypte, la Jordanie et l'Irak et l'ouverture de nouveaux marchés pour faciliter le commerce entre les trois pays et les Etats de l'Est de l'Afrique ont été au menu des discussions.

Le diplomate jordanien a salué le grand développement que connait actuellement l'Egypte dans le domaine ferroviaire, exprimant sa volonté de la coopération commune dans le domaine de formation des étudiants, des techniciens et des ingénieurs à l'Institut ferroviaire de Werden.

Pour sa part, M. El Wazir a souligné que l'Autorité des chemins de fer égyptien était disposée à former les Jordaniens et tous les Arabes dans ce domaine, ajoutant que l'institut était un énorme édifice d'enseignement et de formation comparable aux instituts existants dans les pays développés.

Les deux bords ont souligné l'importance du protocole signé entre l'agence de régulation du transport terrestre interne et international et la Compagnie de l'Union arabe (Super Gate) du côté égyptien, et les compagnies jordaniennes (Jet) et irakiennes (délégations et voyageurs) privé pour créer une ligne de transport terrestre entre les trois pays à partir du Caire à Amman et à destination de Bagdad et vice versa, notant que le prix d'un billet passager est de 130 dollars, y compris le prix du ferry entre les ports de Nuweiba et Aqaba.

Cette ligne vise à faciliter les déplacements entre les trois pays et le transport de la main d'oeuvre égyptienne pour ces pays et des étudiants de ces pays vers l'Égypte