Burkina Faso: 31 ans de règne du Larlé Naaba - Hommages multiformes au chef coutumier

La fête traditionnelle du palais de Larlé (Nabasga) s'est déroulée du 26 au 28 février 2021 à Ouagadougou. Leaders coutumiers, traditionnels, religieux, et politiques ainsi que des membres du gouvernement ont rendu hommage au Larlé Naaba Tigré pour ses 31 ans dévoués au développement durable.

En matière d'initiative de développement, le Larlé Naaba Tigré a toujours un projet sous son bonnet. Lors de la célébration de ses 31 ans de règne, le chef a lancé une initiative qui vise à offrir de la nourriture à 12 personnes de Bobo-Dioulasso et de Ouagadougou en vue de les aider à sortir de la précarité. L'aide, comme l'a expliqué le chef coutumier, va durer six mois au bout desquels il remettra du matériel de maraichage et de maçonnerie aux 12 individus afin qu'ils puissent s'installer à leur propre compte. Une vision de croissance qui entre en droite ligne de son livre intitulé « Le Song Taaba System » et qui promeut la solidarité.

Selon le Larlé Naaba c'est en se donnant la main que le pays parviendra à sonner le glas de la faim, de la malnutrition et de la pauvreté. Une initiative bien saluée par le Premier ministre, Christophe Joseph Marie Dabiré. Pour lui, le Larlé Naaba est un ami de longue date. Mieux, le coutumier représente pour le chef du gouvernement un citoyen très engagé

pour la cause de son pays. Il a au passage cité quelques grandes œuvres qui font parler du chef coutumier à savoir la promotion des secteurs de l'élevage, de l'agriculture, de la santé, de la paix, de la solidarité et de l'humanitaire. « Nous reconnaissons au Larlé Naaba des valeurs de développement durable. Des actions fortes dans l'autonomisation des couches les plus vulnérables, des femmes et des jeunes. Il accompagne le gouvernement sur plusieurs chantiers.

Sa fête coutumière constitue un moment pour nous de lui témoigner notre reconnaissance et de l'encourager dans ses efforts de créativité », a indiqué le chef du gouvernement. Le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, a également fait le déplacement du palais de Larlé Naaba pour lui témoigner son soutien. Selon lui, c'est un devoir d'honorer la tradition en participant au Basga. M. Sakandé a indiqué que le Larlé Naaba a su allier tradition et modernité. Il a salué le chef traditionnel pour ses actions en faveur des couches vulnérables et des femmes. Ses grands projets agricoles contribuent

selon le président de l'Assemblée nationale à freiner le manque d'emploi chez les jeunes. Le ministre d'Etat en charge de la Réconciliation nationale, Zéphirin Diabré, lui, a salué un allié en matière de paix et de réconciliation.

Tout en souhaitant long règne au chef coutumier, il a aussi reconnu ses efforts pour un Burkina Faso de prospérité et de sécurité au plan alimentaire et nutritionnel. Quant au maire de la commune de Ouagadougou, Armand Pierre Béouindé, il a rappelé que les projets du Larlé Naaba en faveur de la salubrité publique ont permis d'assainir des quartiers de la capitale. Au plan culturel, l'édile de Ouagadougou a affirmé que le quartier Larlé est le centre de la culture dans sa ville.