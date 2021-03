Sénégal: Initiative Covax - 324.000 doses du vaccin d'AstraZeneca attendues mercredi

Le Sénégal va réceptionner, mercredi prochain, à 6 heures, 324.000 doses du vaccin anti-Covid-19 d'AstraZeneca, après les 200.000 de Sinopharm. L'information a été donnée, hier, à l'Aéroport Blaise Diagne de Diass, par le Ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, qui recevait des consommables de l'initiative Covax.

Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a annoncé, hier à l'Aéroport Blaise Diagne de Diass, l'arrivée, mercredi 3 mars, de 324.000 doses du vaccin d'AstraZeneca. Ces doses permettront au Sénégal de poursuivre sa campagne de vaccination contre la Covid-19. Abdoulaye Diouf Sarr a donné ces informations alors qu'il réceptionnait des consommables, composés de seringues et de boîtes de sécurité, qui accompagneront ces vaccins. « C'est le lieu de remercier tous les participants de l'initiative Covax », a dit le chef du département de la Santé.

Le Sénégal, selon lui, est dans la dynamique de vacciner toutes les cibles prioritaires dans les meilleurs délais. Il s'agit du personnel de santé de première ligne, des personnes âgées de plus de 60 ans, et celles vivant avec des comorbidités. « Je précise que dans la stratégie nationale de vaccination, notre priorité est de vacciner le maximum de Sénégalais pour interrompre la chaîne de transmission du virus de la Covid-19. Au nom du Président de la République, nous disons merci à l'Initiative Covax », a poursuivi Abdoulaye Diouf Sarr.

Au Sénégal, la campagne de vaccination bat son plein. « En trois jours, nous avons vacciné 28.400 Sénégalais. Dans le point du jour du lundi 1er mars, nous aurons certainement plus de 35.000 personnes déjà vaccinées », a fait savoir le ministre de la Santé. « Si les choses se poursuivent ainsi, nous allons, dans les prochaines semaines, couvrir la cible prioritaire », a-t-il promis.

Deux principes guident l'action du Ministère de la Santé : équité et transparence, rappelle le ministre. « Il faut faire en sorte que, partout dans le pays, on puisse positionner des équipes de vaccination sous la supervision des gouverneurs et des médecins chefs de région », a indiqué le chef du département de la Santé. Pour ce qui concerne la transparence, son Ministère a installé, dans ce sens, un comité national de suivi et de contrôle des opérations de vaccination.

1,285 million de doses en vue dans les prochaines semaines

Après le premier lot de l'initiative Covax qui arrivera mercredi prochain, le Sénégal recevra un deuxième de 1.285.000 doses dans les prochaines semaines. D'après Abdoulaye Diouf Sarr, ces doses supplémentaires vont diminuer le stress des responsables du Ministère de la Santé qui redoutaient une rupture après le démarrage de la campagne de vaccination, mardi dernier. « Nous faisons partie des premiers pays africains à bénéficier de ces vaccins », a-t-il souligné.

IRENE MINGASSON, L'AMBASSADEUR DE L'UNION EUROPÉENNE AU SÉNÉGAL,

« Le Sénégal aura, au total, 8 millions de doses du vaccin »

Le Sénégal aura, au total, huit millions de doses du vaccin d'AstraZeneca dans l'initiative Covax, selon l'ambassadeur de l'Union européenne au Sénégal, Irène Mingasson. Après les 324.000 doses qui seront réceptionnées mercredi prochain, un deuxième lot d'un million de doses suivra dans les semaines à venir, précise Mme Mingasson.

Elle a qualifié l'arrivée de ces seringues de moments historiques dans la lutte contre l'épidémie, de nouvelle page qui s'ouvre pour le Sénégal. Notre pays pourra ainsi renforcer le déploiement dans sa stratégie nationale de vaccination contre la Covid-19.

« Nous allons passer à une nouvelle phase dans la lutte. La peur est derrière nous. Le vaccin aide à protéger les plus vulnérables et les personnes âgées et celles qui ont des vulnérabilités particulières », rappelle-t-elle, s'exprimant au nom de tous les partenaires qui ont contribué à la mise en œuvre de l'Initiative Covax.

En plus des pays de l'Union européenne, les États-Unis, le Canada, entre autres, ont soutenu l'acquisition des vaccins par les pays en voie de développement à travers cette initiative.