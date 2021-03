Angola: Le Gouvernement met l'accent sur l'équilibre du développement économique et la préservation de l'environnement

Luanda — Le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Environnement, Jomo Fortunato, a souligné, lundi, l'engagement de l'Exécutif à trouver un consensus d'équilibre entre le développement économique du pays et la préservation du potentiel environnemental, en tenant compte de la dynamique actuelle.

Le gouvernant a tenus ces propos lors de l'ouverture du forum sur «l'exploration pétrolière dans les zones de conservation environnementale».

Selon le ministre, si l'exploration pétrolière dans les zones de conservation de l'environnement est effectuée, elle aura des bénéfices et des avantages, tels que, par exemple, la mise en œuvre de projets sociaux et des opportunités de financement de programmes de conservation dans les zones explorées.

Création d'emploi

L'incitation à l'économie locale, à travers la création d'emplois plus directs et indirects, avec le développement de l'écotourisme et des biens et services qui n'existent pas dans les zones mentionnées, sont quelques-uns des avantages et bénéfices annoncés par le ministre.

Jomo Fortunato a souligné que l'exploration des ressources minérales, du pétrole et du gaz est une question sensible, car elle concerne la vie de tous les Angolais et, dans une perspective plus large, la respiration de la planète.

