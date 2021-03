Angola: UE / Présidence - Les ministres de la Santé discutent de nouvelles variantes, tests et vaccins

Lisbonne — Les ministres de la Santé de l'Union européenne (UE) se réunissent ce lundi, sous présidence portugaise, pour discuter de nouvelles variantes du coronavirus, une nouvelle approche des processus de dépistage et de vaccination dans les 27 États membres.

La réunion, par visioconférence, est présidée par la ministre Marta Temido et est suivie par la vice-présidente de la Commission européenne Margaritis Schinas, la commissaire européenne à la santé et à la sécurité alimentaire, Stella Kyriakides, et des représentants de l'Agence européenne des médicaments (EMA) et du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC).

« Des questions telles que l'émergence de nouvelles variantes du Sars-CoV-2 et l'importance d'une nouvelle approche des tests seront discutées, ainsi que l'échange d'informations concernant les plans de vaccination des États membres", selon une note publiée par la présidence portugaise du Conseil de l'UE.

Ce conseil informel a lieu quelques jours après un autre sommet virtuel de l'UE dédié à la réponse coordonnée à la lutte contre la pandémie du covid-19 au cours de laquelle les dirigeants européens ont affirmé comme une priorité absolue d'accélérer la production de vaccins et la campagne de vaccination.

A l'issue de la réunion, depuis le Centro Cultural de Belém, à Lisbonne, une conférence de presse sera organisée par la ministre de la Santé et les commissaires Margaritis Schinas et Stella Kyriakides.

