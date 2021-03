Angola: Le SINPROF veut l'actualisation du temps de service de ses affiliés

Lubango (Angola) — La valorisation de l'ancienneté est la principale préoccupation du secrétariat provincial du Syndicat national des enseignants (SINPROF) à Huíla, a déclaré samedi le secrétaire provincial de l'organisation, João Francisco.

«C'est une réclamation déjà soumise au ministère de l'Éducation, a indiqué João Francisco, qui s'exprimait lors d'une assemblée de travailleurs de l'éducation.

Lors de la réunion, qui visait à définir des stratégies pour exiger du ministère de l'Éducation une mise à jour du temps de service et des subventions, le responsable a expliqué qu'environ dix mille membres inscrits à Huíla ont leur temps de service non actualisé, principalement dans l'enseignement primaire.

"Ceux-ci ont déjà atteint un certain profil académique et une certaine ancienneté, mais ils ne sont pas à jour", a-t-il indiqué, soulignant que la situation empire pour les enseignants qui sont sur le point de prendre leur retraite.

Le dirigeant syndical a dit que Huíla avait des enseignants avec de nombreuses années de service et avec des salaires égaux à ceux récemment admis.

«Nous voulons que le temps soit encadré pour valoriser le salaire de l'enseignant et créer une différenciation entre les plus jeunes et les plus anciens.

L'expérience est importante et doit être valorisée », a-t-il souligné.

Il a fait savoir qu'un seul point, sur 10 dans le cahier de réclamation détenu par le ministère de l'Éducation depuis 2018, était pleinement satisfait.

Selon lui, c'est le point lié au nouveau calendrier scolaire qui commence en septembre pour permettre aux enseignants de passer des vacances décentes.

Il a ajouté que les affiliés de Huíla soutiennent la décision de la grève faisant partie des conclusions de la IIe réunion ordinaire de l'organisation tenue à Cuito (Bié) le 19 du mois en cours, ce qui peut arriver si le ministère de l'Éducation ne répond pas de manière satisfaisante.

«C'est une réclamation déjà soumise au ministère de l'Éducation, a indiqué João Francisco, qui s'exprimait lors d'une assemblée de travailleurs de l'éducation.

Lors de la réunion, qui visait à définir des stratégies pour exiger du ministère de l'Éducation une mise à jour du temps de service et des subventions, le responsable a expliqué qu'environ dix mille membres inscrits à Huíla ont leur temps de service non actualisé, principalement dans l'enseignement primaire.

"Ceux-ci ont déjà atteint un certain profil académique et une certaine ancienneté, mais ils ne sont pas à jour", a-t-il indiqué, soulignant que la situation empire pour les enseignants qui sont sur le point de prendre leur retraite.

Le dirigeant syndical a dit que Huíla avait des enseignants avec de nombreuses années de service et avec des salaires égaux à ceux récemment admis.

«Nous voulons que le temps soit encadré pour valoriser le salaire de l'enseignant et créer une différenciation entre les plus jeunes et les plus anciens.

L'expérience est importante et doit être valorisée », a-t-il souligné.

Il a fait savoir qu'un seul point, sur 10 dans le cahier de réclamation détenu par le ministère de l'Éducation depuis 2018, était pleinement satisfait.

Selon lui, c'est le point lié au nouveau calendrier scolaire qui commence en septembre pour permettre aux enseignants de passer des vacances décentes.

Il a ajouté que les affiliés de Huíla soutiennent la décision de la grève faisant partie des conclusions de la IIe réunion ordinaire de l'organisation tenue à Cuito (Bié) le 19 du mois en cours, ce qui peut arriver si le ministère de l'Éducation ne répond pas de manière satisfaisante.