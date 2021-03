Cote d'Ivoire: Législatives 2021/Port-Bouët - Siandou Fofana, la proximité comme stratégie !

Dans le cadre de la campagne électorale entamée le 26 février, le candidat tête de liste du Rhdp à Port-Bouët a opté pour un corps-à-corps avec les populations.

Siandou Fofana, le candidat du Rhdp à Port-Bouët et son binôme Yéo Fozié, et leurs équipes, arpentent les quartiers et sous-quartiers de la cité balnéaire depuis l'ouverture de la campagne. Une approche qui s'inscrit dans la stratégie de proximité que la Team Siandou Fofana a mise en branle à la faveur de la présente campagne.

C'est ainsi que sous la férule de son directeur de campagne, Bernard Ouréga, il a échangé à bâtons rompus, le lundi 1er mars à son QG, avec les ressortissants binationaux, majoritairement ressortissants de la Cedeao. Il s'agissait pour Siandou Fofana de renouveler à ses interlocuteurs qu'avec le projet de société de « La Côte d'Ivoire Solidaire » porté par le Président Alassane Ouattara, la cohésion sociale et le vivre-ensemble prôné par le parti houphouétiste, ne sauraient être mis à mal. Après le ton donné au QG, Siandou Fofana a mis le cap sur Adjahui, village communal à quelques encablures de l'aéroport.

Dans le pur style de sa marraine et ombre tutélaire, feue Mme Hortense Aka-Anghui, député-maire emblématique de Port-Bouët, Siandou Fofana s'érige, à maints égards et selon l'écho des populations, comme « un homme de proximité ».

Le ministre du Tourisme et des Loisirs, tout aussi candidat au mandat législatif, explique que cette approche de terrain vise à expliciter à ses concitoyens que le député, pour porter les aspirations du peuple au parlement, doit s'abreuver de celles-ci auprès d'eux. Bien plus, Siandou Fofana argue qu'en plus d'être une instance de contrôle de l'exécutif, le député est aussi un agent de développement, notamment par son réseautage et les canaux de la diplomatie parlementaire. Et d'arguer que la qualité d'élu, en plus d'être membre du gouvernement est un avantage comparatif qui permet de maintenir une cohérence d'action. Aussi, Siandou Fofana exhorte-t-il les populations à conférer une large majorité parlementaire au parti du Président Alassane Ouattara afin que le projet d'une « Côte d'Ivoire Solidaire » soit menée avec efficience.

En tout état cause, Siandou Fofana qui sillonera les méandres de Port-Bouët, du centre à Anani, en passant par Gonzagueville, Adjouffou, Vridi, Derrière Wharf, Jean Folly, etc., rencontrant, au passage, pêcheurs et mareyeuses, jeunes et vieux, hommes et femmes, communautés religieuses, étudiants et travailleurs, chômeurs et entrepreneurs, explique qu'il est incontestablement un homme politique de proximité.

Il explique sa vision : « La politique, comme nous l'a enseigné Félix Houphouët-Boigny et comme nous instruit notre chef Alassane Ouattara, ne se résume pas au choix d'un candidat, d'un parti ou d'une liste aux élections, c'est une manière de vivre. Entre vous et des leaders que vous connaissez et qui connaissent vos attentes. Et nous, ici à Port-Bouët, nous savons comment nous sommes, avec vous, au quotidien, dans la proximité et la solidarité. C'est pourquoi, selon votre volonté de faire de nous vos élus au Parlement, nous nous engageons à changer votre vie. A vous immerger dans le moule du développement et réaliser notre ambition vers une « Côte d'Ivoire Solidaire »