Ile Maurice: Poste de leader de l'opposition : Arvin Boolell préfère démissionner

Arvin Boolell démissionnera du poste de leader de l'opposition. Dans une déclaration à l'express, ce lundi 1er mars, le député du Parti travailliste affirme qu'il ne serait pas juste qu'il reste, dans la mesure où le leader du MMM a démontré qu'il avait le nombre (de députés au Parlement).

"I have given serious thought to my tenure as Leader of opposition. I will have to resign and I do so with humility and due respect to the post. It would not be fair to stay as Paul Raymond Bérenger rightly so has stated he has the number. God bless."

Cette démission intervient sur fond de désamour entre le Parti travailliste et le MMM, PMSD, Reform Party. Davantage à suivre au courant de la journée.