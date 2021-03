Congo-Brazzaville: Présidentielle 2021 - Les jeunes brazzavillois conviés au respect du devoir citoyen

Des appels au civisme et au devoir citoyen en période électorale ont été lancés, le 27 février à Brazzaville, par l'ONG Univers des jeunes que préside Maxence Ondongo, à la faveur d'une rencontre citoyenne organisée avec les jeunes des différents arrondissements de la capitale.

« A la veille de la présidentielle qui pointe à l'horizon, je me permets de lancer un appel à la conscientisation des jeunes qui souvent sont ignorants de leur responsabilité présente et future... Le devoir citoyen consiste à respecter l'identité des candidats, les lois et règlements de la République », a indiqué Maxence Ondongo. Il a également exhorté les jeunes à développer les valeurs du vivre-ensemble dans une société apaisée.

Aux politiques et aux candidats, le président de l'ONG Univers des Jeunes a rappelé que « le Congo est un précieux patrimoine commun qui mérite d'être préservé grâce à la synergie de toutes les générations ».

« Il est vrai nous avons des jeunes qui ont des responsabilités au niveau de prise des organes de décisions mais nous espérons en avoir encore un peu plus et espérons à l'harmonie intergénérationnelle. La période électorale ne doit pas être une occasion de s'entredéchirer entre filles et fils. Il ne s'agit pas de détruire nos biens acquis au prix des sacrifices », a-t-il ajouté.

Pour sa part, Céphas Germain Ewangui, secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales a invité à « ne pas transformer la période électorale en moments de traumatisme et de déchirement du tissu social. Que les jeunes veulent désormais s'assumer comme responsables et prompts à jouer leur rôle dans la promotion des valeurs de paix nous ne pouvons être que heureux ...».