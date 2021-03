Congo-Brazzaville: 2e Forum professionnel de l'association des Anciens élèves des lycées français du monde

L'association des Anciens élèves des lycées français du monde (Union-ALFM) organise, les 12 et 13 mars 2021, son 2e Forum professionnel destiné à rassembler les Alumni de l'Enseignement français à l'étranger (EFE) et à les mettre en réseau avec le monde de l'entreprise.

Après le succès de la première édition parisienne, le Forum professionnel 2021 sera 100% digital, ouvert aux alumni des 5 continents et diffusé sur un site.

Cet événement s'adresse aux 600 000 anciens élèves estimés à travers le monde. L'Union-ALFM réunit déjà sur sa plateforme plus de 8 000 inscrits, de 132 nationalités, dont 71% sont âgés de 18 à 30 ans.

Ces anciens élèves, tous francophones, pour la plupart polyglottes (67% parlent au moins 3 langues) et riches d'une expérience internationale, constituent une ressource précieuse pour les entreprises.

Pour ce deuxième Forum organisé avec le soutien de L'AEFE (Agence pour l'enseignement français à l'étranger) et de TV5MONDE, l'événement est ouvert aux anciens élèves et aux invités qui devront s'inscrire, suivre les conférences et offrir, en ligne, la possibilité de rencontres professionnelles avec une vingtaine d'entreprises. Au cours des ateliers en visioconférence (1h), les participants échangeront, avec les entreprises présentes, sur leurs secteurs d'activité, leurs marchés et leurs projets. Ils pourront bénéficier de retours d'expériences et éventuellement décrocher un emploi. Start-ups, PME, grands groupes et diverses organisations participeront à ces ateliers.

Au programme, également, le thème : « Covid-19, comment sortir de la crise ? » en appui de quatre émissions-débat. Entrepreneurs, experts et anciens élèves feront part de leurs expériences et apporteront leurs pistes de solutions sur les sujets suivants : Doper son employabilité en temps de Covid-19 ; les atouts des francophones dans le monde des affaires ; Covid-19, quelles opportunités pour l'emploi ? ; Après la pandémie, quels nouveaux usages et organisation du travail ?

Au total, 16 panélistes seront présents dont : Didier Acouetey; CEO du cabinet de recrutement AfricSearch; Hélène Baillon (Business France); Henri Monceau; directeur de la Francophonie économique et numérique à l'OIF (Organisation internationale de la Francophonie); Georgina Siaba, ancienne élève, chargée d'études à la Kotra (Séoul); Pedro Novo, directeur exécutif en charge de l'export à la Bpi (Banque publique d'Investissement); Marion Toison Flichy; conseillère en environnements de travail (Haworth).

L'Union-ALFM constitue un réseau professionnel de jeunes francophones. Pour sa présidente, la Franco-Congolaise Dominique Tchimbakala, ancienne élève du lycée Saint-Exupéry de Brazzaville, "Si je devais résumer les trois qualités de nos anciens élèves, je dirais adaptabilité, parce qu'ils ont eu l'habitude de s'adapter aux différents pays dans lesquels ils ont vécu. Multiculturalisme, parcequ'ils sont tous francophones, mais pas tous français et plurilinguisme, parce qu'il n'est pas rare que nos anciens élèves parlent deux, trois, voire quatre ou cinq langues."

