Congo-Brazzaville: Enseignement supérieur - Les étudiants édifiés sur les métiers de gestion d'entreprise et du numérique

L' école "Hautes études commerciales et techniques" de la chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers de Brazzaville a organisé, le 27 février dernier à Brazzaville, sa première journée portes ouvertes, en vue de faire connaître tous les modules opérationnels de la chambre de commerce et découvrir la diversité des offres académiques dudit établissement.

Placée sur le thème « Découvrir pour mieux choisir », cette journée, qui a réuni des étudiants, responsables des chambres consulaires, les syndicats patronaux et chefs d'entreprises, avait également pour but de redorer l'image de l'établissement Hautes études commerciales et techniques (Hect) et de promouvoir sa formation qualifiante. Elle a donc été une véritable opportunité pour les étudiants de s'imprégner des différentes formations que propose l'établissement. Aussi, l'évènement a été un espace de recherche stimulant la prospérité et l'innovation, en vue de créer des emplois et préparer les étudiants pour le marché du travail.

« Cet établissement permettra aux bacheliers étudiants avec le thème « Découvrir pour mieux choisir » une instruction, une éducation, une culture générale dans le savoir-être, le savoir-vivre patronal, le savoir-faire entrepreneurial, le savoir-faire dans la gestion d'une entreprise et le savoir-devenir du chef d'entreprise dans la gestion des affaires », a indiqué Jean Ngalessami Ibombo, premier vice-président de la chambre de commerce.

Et d'ajouter : « L'école rejoint donc le réseau consulaire des Hec de Paris, du Maroc, de la Tunisie, de l'Algérie, de l'Egypte, de la Côte d'Ivoire dans différents secteurs privés du monde ».

Lors de ces portes ouvertes, trois exposés sur les sections commerce, services, métiers et artisanat ont été tour à tour animés par les vice- présidents: Jean Ngalessami Ibombo; Joseph Mampouya et Pierre Oyé. De ce fait, les étudiants ont été invités à postuler pour l'école Hect, dans le but de perfectionner leur transformation dans la gestion des affaires et sortir de la connaissance ignorante.

Au terme de la rencontre, les responsables des chambres consulaires, les syndicats patronaux et chefs d'entreprise ont adressé leur gratitude infinie aux écoles HEC pour l'appui multiforme ayant permis l'organisation d'Hect du Congo-Brazzaville

Née des cendres du Centre de formation et de perfection professionnelles, l'école Hect a pour vocation de former les jeunes cadres bien imprégnés des techniques de gestion d'entreprise et du numérique. Elle attache un intérêt particulier à la coopération consulaire bi et multilatérale avec les autres chambres sœurs d'Afrique, d'Europe et d'Amérique.