Congo-Brazzaville: Point culture autour de l'ouvrage "Fresque congolaise" de Richard Ossoma-Lesmois

L'essai, consacré aux premières dames du Congo Brazzaville en général, et plus particulièrement à Antoinette Sassou Nguesso, a été présenté dans les locaux de L'Harmattan, à Paris.

Richard Ossoma-Lesmois continue à faire vivre le monde du livre à sa manière, malgré cette période difficile liée à la crise pandémique de la Covid-19. Vendredi 26 février dernier à 13 heures, le juriste-écrivain congolais a pu présenter son ouvrage au carré des auteurs de la salle des réunions des éditions L'Harmattan au quartier latin, 16, rue des Ecoles, dans le cinquième arrondissement de Paris.

"Fresque congolaise", paru chez Edilivre en 2018, ne parle pas seulement des épouses de chefs d'Etat dans l'usage de leurs rôles protocolaires précis, mais aussi du fait que chacune forge à sa convenance le rapprochement avec les populations.

Ainsi, l'auteur explique, par exemple, la personnalité empathique de Antoinette Sassou Nguesso qui livre depuis 30 ans ses combats en faveur des femmes congolaises, et comment elle vit ses frustrations face aux échecs là où elle mène ses activités associatives.

Dans son exposé, l'auteur a également mis en lumière deux types de premières dames au Congo : celles qui ont exercé leur rôle de mère au foyer, et les autres, plutôt militantes d'association, engagées dans la défense de certaines causes nobles.

On apprend ainsi que Marie Nsona, épouse du président Massamba-Débat, Céline Ngouabi, épouse du président Marien Ngouabi et Marie-Noëlle Yhombi Opango, épouse de Yhombi Opango, étaient toutes les trois mères au foyer. Antoinette Sassou Nguesso et Jocelyne Rosedam Lissouba, de par leur statut professionnel de base, se sont rendues utiles en se lançant dans l'humanitaire et la défense de certaines causes nobles. Enseignante, Antoinette Sassou Nguesso est devenue présidente de la fondation Congo Assistance. Elle s'est impliquée dans la lutte contre la drépanocytose et le sida. Quant à Jocelyne Rosedam Lissouba, ancienne dirigeante d'entreprise, elle a animé la fondation Marie Bouanga.

