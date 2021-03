Congo-Brazzaville: Croix-Rouge congolaise - Le conseil de gouvernance de Tié-Tié adopte son programme d'activités

La session inaugurale de la Croix-Rouge de l'arrondissement 3 Tié-Tié, tenue le 27 février à l'hôpital de base, a été sanctionnée par l'adoption du programme d'activités et du budget exercice 2021.

C'est en présence de Pierre Ngondo, directeur de cabinet du maire de l'arrondissement 3 Tié Tié, et de Nicodème Ndinga, secrétaire général du bureau départemental de la Croix-Rouge qu'a eu lieu la réunion. Peu après la mise en place des instances et des commodités d'usage pour la bonne conduite des travaux, les conseillers ont, après examen et débats, adopté le programme d'activités puis le budget exercice 2021 qui s'élève à 2135 000 FCFA.

Cette somme va servir à la recherche et l'acquisition du siège, à la campagne d'adhésion qui va permettre d'intégrer des nouveaux membres dans le mouvement, au recensement des secouristes et volontaires, à leur formation par le renforcement des capacités à bien servir le mouvement, à l'élaboration des micro-projets, à la création des équipes (équipes des diffuseurs, équipes de secours d'urgence, équipes des brancardiers), à l'identification des zones à risques, à la mise en place des comités de quartier, à l'organisation des séances IEC (Information, éducation, communication) dans la communauté sur les pathologies courantes, à l'assainissement des espaces publics, à la réalisation des activités sportives ( marche, football et ndzango), à la célébration des dates historiques et internationales ( 22 février, 8 mai Croix-Rouge), (14 juin, don de sang), (20 juin, journée des réfugiés), (1er décembre sida), etc.

Les retrouvailles des volontaires ont été ponctuées par un apérif et une excursion à Zoko village non loin du lac Nanga. La production des rapports d'activités fait aussi partie de l'agenda 2021 de la Croix-Rouge Tié-TIé. A la fin des travaux, le président de l'arrondissement 3 a exhorté tous les volontaires à se mettre au travail car la tâche qui les attend est immense et ardue. Et d'insister que seuls les volontaires qui feront preuve de dynamisme et d'abnégation au travail participeront aux activités programmées.