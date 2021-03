Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - Maniema Union opprime Sanga Balende, Simba asservit Renaissance du Congo

Le championnat national a offert trois affiches alléchantes le dimanche dernier, avec notamment le derby de Lubumbashi entre Lupopo et Mazembe à Lubumbashi, Maniema Union et Sanga Balende à Kindu, et Simba et Renaissance du Congo à Kolwezi.

L'AS Maniema Union a été impitoyable, le 28 février, au stade Joseph-Kabila de Kindu, face à Sa Majesté Sanga Balende, en match comptant pour la 17e journée du 26e championnat de la Ligue nationale de football. Quatre buts à un, c'est le score de cette partie en faveur du club local. Maxi Pia (9e minute), Agée Basiala (24e et 40e minutes) ont été les buteurs du club entraîné par Dauda Lupembe. Et le défenseur Ndala de Sanga Balende a marqué contre son camp le quatrième but de Maniema à la 80e minute. L'attaquant Lusiela Mande réduisait l'écart pour Sanga Balende lorsque le score était à trois buts à zéro.

« Bravo à mes hommes qui se sont battus. Le discours pour cette rencontre était que nous ne puissions pas faire un faux pas comme à l'aller lors de notre premier match contre Lupopo. Aujourd'hui, nous nous sommes dit qu'il fallait absolument prendre les trois points. Jouer nos chances surtout à domicile et ne pas laisser de la place, parce que la phase retour est vraiment décisive. Et c'est pour la toute première fois que nous puissions faire un tel score de 4 buts, et devant une équipe comme Sanga Balende. Ce qui nous a fait du bien, c'est d'avoir marqué très tôt et empêcher l'équipe adverse d'avoir de la vitesse sur le côté. On a été un peu patient en faisant tourner le ballon parce qu'il y avait un bloc bas, et après, ce qui a beaucoup fait mal à Sanga Balende, c'est notre réalisme », a expliqué l'entraîneur Dauda Lupembe de Maniema Union à la conférence de presse d'après-match.

L'entraîneur Andy-Magloire Mfutila de Sanga Balende a reconnu la supériorité de l'adversaire. « Maniema Union a mérité son succès et nous devons le féliciter, honneur au vainqueur parce qu'il faut le reconnaître. Je l'ai toujours dit, l'équipe qui joue à domicile est favorite. Mais ce qui a manqué chez nous, c'est l'efficacité. Quand nous sommes revenus à 1-3, on pensait faire notre match, mais je crois que le quatrième but nous a fait du mal, bien que ce fût un but contre son camp. On pouvait éviter cela. On était absent en première mi-temps, et je pense que cela a fait qu'on perde. Ce qu'on a fait au match à aller, ce n'est qu'un bonus, et pour moi, on démarre un autre championnat dans cette phase retour. Maniema a pris trois points et nous avons zéro avec un match en retard. Nous devons tout faire pour reprendre notre vitesse de croisière et je pense qu'à la troisième ou quatrième journée de cette phase retour, nous allons redémarrer notre championnat », a-t-il fait savoir. Au classement, Maniema Union remonte à la 3e position avec 34 points en 16 rencontres disputées, et joue son prochain match le 13 mars contre V.Club. Et Sanga Balende se retrouve 4e avec 33 points en 15 matchs joués et s'opposera le 7 mars au FC Renaissance du Congo.

Dans un autre match disputé le même dimanche au stade Dominique-Diur de Kolwezi, l'AS Simba, club local, s'est imposé face au FC Renaissance du Congo de Kinshasa par trois buts à un. C'était u match de la 16e journée. Les Renais de la capitale ont été les premiers à ouvrir la marque grâce à un but contre son camp du défenseur Ilunga Kamwanga à la 20e minute. Mais les Kamikazes locaux ont égalisé à la 24e minute par Alidor Walema. Les joueurs du coach Omer Mbayo ont inscrit le deuxième à la 30e minute par le biais de Rodrigue Kitwa. Alidor Walema est revenu à la charge pour le troisième but à la 57e minute. Les poulains du coach Camille Bolombo ne se sont plus relevés, dominés dans l'entrejeu par les joueurs de Kolwezi faisant montre de plus d'envie.

Au classement, Renaissance du Congo garde sa 6e place avec 22 points en 17 matchs. Son prochain match, c'est le mercredi 3 mars contre Dauphin Noir au stade des Martyrs de Kinshasa. L'AS Simba pour sa part se hisse à la 12e position avec désormais 16 points et affrontera le 7 mars le Racing Club de Kinshasa (RCK).