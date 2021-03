Algérie: Langue arabe - Une rencontre sur les langues fonctionnelles à Alger

Alger — Le Haut conseil de la langue arabe a organisé lundi à Alger une rencontre sur les langues fonctionnelles dans les domaines de la diplomatie, le tourisme et le transport à l'occasion de la Journée arabe de la langue arabe, célébrée chaque 1er mars.

Le président du Haut conseil de la langue arabe, Salah Belaid, a exposé dans son allocution les activités du conseil soulignant que l'Algérie a toujours "œuvré pour la mondialisation, la préservation et la promotion de ses langues dont l'Arabe".

Il a également rappelé les travaux et publications éditées par le Conseil depuis sa création, ainsi que les travaux scientifiques en cours de finalisation dont le Dictionnaire de la toponymie (électronique) et le Dictionnaire de la faune et la flore.

Intervenant à cette occasion, l'universitaire Mahdia Benaissa, a présenté un exposé sur la gastronomie traditionnelle algérienne et son rôle dans la promotion du tourisme culinaire.

Cette chercheuse à l'unité de Tlemcen du Centre de recherche scientifique et technique pour le développement de la langue arabe a souligné dans sa communication sur l'art culinaire traditionnel algérien que la "gastronomie constitue un des leviers économiques du tourisme".

Mieux, le savoir-faire culinaire, appuie-t-elle, est un des "éléments de la culture d'un pays en plus de son histoire, ses symboles et ses légendes".

D'autres communications en lien avec la langue arabe, ses utilisations dans la diplomatie, le tourisme et hôtellerie ainsi les problématiques liées à la traduction et la terminologie ont été présentées lors de cette rencontre qui a vu la participation de cadres du Conseil et chercheurs universitaires.

Décrétée en 2007 par l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences (Alecso), la journée arabe de la langue arabe est célébrée depuis 2010 dans plusieurs pays arabes.