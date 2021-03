Sahara Occidental: La poursuite de l'occupation, une menace pour la stabilité dans la région (responsable russe)

Bruxelles (Belgique) — Le vice-président de l'association russe pour les relations publiques, Igor Mintosov, a affirmé que la poursuite de l'occupation du Sahara occidental par le Maroc représente une menace pour la sécurité et la stabilité dans toute la région, soulignant la nécessité de mettre fin à cette situation dangereuse, a rapporté lundi l'agence de presse SPS.

"En Fédération de Russie, nous considérons la RASD (République arabe sahraouie démocratique) comme un Etat moderne en termes de gestion et de construction d'une société civilisée et développée, en déduisant à cet égard le faible taux d'analphabétisme, les droits dont disposent les femmes et leur statut, le grand intérêt pour l'éducation et d'autres caractéristiques positives que la RASD possède et qui se perpétuent", a déclaré M. Mintosov, à l'occasion de la célébration du 45e anniversaire de la proclamation de la RASD, organisée par le Département européen des relations extérieures du Front Polisario.

M. Mintosov, qui est également président de l'Association européenne des conseillers politiques, a, à cette occasion, salué la fermeté, "le courage et la volonté patriotique du peuple sahraoui, qui lui ont permis en peu de temps après la proclamation de son Etat, de se faire une place dans la famille africaine grâce à son appartenance à l'Union africaine (UA) et étendre sa reconnaissance sur différents continents, malgré l'occupation par le Maroc, qui n'offrira rien d'autre qu'une tragédie au monde, et encore plus d'obstacles".

Il a hautement apprécié les mesures prises par les autorités sahraouies dans le processus de construction, de gestion et de modernisation de leurs institutions et de la lutte de leur peuple pour la dignité, la libération et le parachèvement de la souveraineté nationale, exprimant la solidarité de son organisation pour tous "les efforts de ce peuple unique et le Front Polisario, son représentant légitime et unique avec lequel nous entretenons des relations depuis des décennies".

Le président de l'Association européenne des conseillers politiques en Russie a, en outre, réitéré la "disponibilité de l'organisation à continuer à travailler pour sensibiliser et faire connaître votre lutte en Russie et vous apporter un soutien sans faille pour accéder à l'indépendance et célébrer ce mémorial à l'avenir dans la ville de Laâyoune indépendante".