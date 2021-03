Algérie: Rezig - Bientôt l'ouverture de nouveaux marchés de gros des produits alimentaires

Alger — Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a annoncé, lundi, l'entrée en service de nouveaux marchés de gros des produits alimentaires durant les prochains jours dans certaines wilayas du pays, indique un communiqué du ministère.

Cette annonce intervient lors d'une rencontre, présidée par M. Rezig au siège de l'Agence nationale de promotion du commerce extérieur (Algex), avec les responsables des marchés de gros des fruits et légumes au niveau national et consacrée notamment aux mécanismes de régulation des marchés et de suivi des opérations d'approvisionnement durant le mois de ramadhan, note le communiqué.

Après avoir écouté les interventions des partenaires, le ministre a déploré certains phénomènes négatifs qui déteignent sur les pratiques commerciales, particulièrement le volet relatif à la non facturation et l'affichage des prix, d'où l'impérative conjugaison des efforts de tout un chacun afin de donner une certaine transparence aux transactions commerciales et de moraliser l'acte de commerce".

Lors de cette rencontre, M. Rezig a évoqué toutes les mesures réglementaires et de contrôle devant réguler les prix et protéger les consommateurs.

Concernant l'opération de ventes en soldes et promotionnelles qui seront exceptionnelles cette année, le ministre a précisé qu'elles débuteront quelques jours avant le début du mois de ramadhan et toucheront l'ensemble des produits de large consommation, appelant les partenaires et les professionnels à la coordination et la consultation avec le ministère pour mener à bien cette opération, conclut la même source.