Algérie: Président Tebboune - "Les revendications du Hirak populaire authentique satisfaites pour la plupart"

Alger — Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a affirmé lundi que les revendications du Hirak populaire authentique "ont été satisfaites" pour la plupart.

Lors de l'entrevue périodique accordée à des médias nationaux, le Président Tebboune a déclaré : "Au deuxième anniversaire du Hirak populaire, le peuple est sorti pour commémorer cette occasion, une partie est sortie toutefois pour d'autres raisons qui ne sont pas toutes en phase avec les revendications du Hirak authentique".

Interrogé sur une revendication portée par la majorité des démocraties dans le monde et appelant à une gouvernance "civile" et à laisser la politique aux politiciens, le Président de la République a indiqué que ce slogan "n'a pas changé depuis 15 ans, soit depuis que cette catégorie a commencé à suivre des stages dans des pays africains et européens où on leur enseigne comment renverser le système de l'intérieur en utilisant le slogan +Etat civil et non militaire+ et autres".

"Le régime algérien est bien défini aujourd'hui. Le peuple algérien est sorti dans les rues et nous avons réalisé ses revendications. Le peuple a choisi les élections et préféré un changement institutionnel", a fait savoir le Président Tebboune qui a assuré que "quelles que soient les revendications, pour moi ceux qui se sont dirigés vers les urnes lors de la présidentielle pour sauver la République sont 10 millions".

Et d'ajouter :"Le nombre des habitants des zones d'ombre et enclavées s'élève à 8,5 millions d'habitants qui constituent un véritable appui au président de la République", soulignant qu'il honorera les 54 engagements pris envers le peuple algérien lors de l'élection présidentielle du 12 décembre 2019".