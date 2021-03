Togo: Soutenir le processus d'intégration africaine

Younes Benakki, secrétaire général Conseil économique, social et environnemental du Maroc, effectue depuis lundi une visite au Togo.

Cet organe est une institution constitutionnelle indépendante.

Mis en place par le roi en 2011, il assure des missions consultatives auprès du gouvernement et des deux Chambres du Parlement.

Dans l'exercice de ses attributions, le CESE donne son avis sur les grandes orientations de développement, les politiques publiques d'ordre économique, social et en matière de développement durable et de régionalisation avancée.

La pertinence de ses avis, études et propositions est liée à l'expertise mobilisée, à la capacité d'écoute et de mise en convergence de différentes composantes de la société et forces vives du pays.

Le Conseil assure aussi des missions auprès d'organisations et/ou de gouvernements étrangers.

C'est la raison de sa venue à Lomé.

Il s'est déclaré prêt à aider le pays dans la mise en place d'un Conseil économique et social togolais.

'Très humblement, le Maroc va se donner les moyens d'accompagner le Togo tout au long du processus', a-t-il déclaré à l'issue d'un entretien avec Christian Trimua, le ministre des Droits de l'homme et des Relations avec les institutions de la République

M. Benakki dirige également l'Union des conseils économiques et sociaux d'Afrique (UCESA) dont la mission consiste à soutenir le processus d'intégration africaine et à encourager la création en Afrique de nouveaux conseils économiques et sociaux.