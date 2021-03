Cameroun: Exposition - Une balade entre les lignes

Un collectif d'artistes peintres présente à Yaoundé depuis le 25 octobre dernier une série de tableaux intitulée « Working Way »

Jeunes artistes, peu connus mais affûtés. Les amateurs d'art de Yaoundé sont allés à la découverte d'un collectif d'artistes plasticiens le 25 octobre dernier au restaurant La Terrasse à Yaoundé, qui présentait une exposition de tableaux intitulée « Working Way ». Kari Zanté, Damien Senyuy et Sunng Nnu, sont trois plasticiens camerounais dans le vent, avec pour principal leitmotiv : la valorisation de leur culture.

Prenant pour base de création de simples objets de récupération, ils produisent des ornements muraux suscitant intérêt et curiosité. Le visage est présent sur certaines toiles présentées, comme miroir de la société. « Five Mean Leaden Figures », « African Family » ou « Equilibrum », il apparaît multiforme et prend des définitions et symboliques diverses. Entre couleurs et formes, ces œuvres vivantes s'érigent comme un guide sur le chemin tracé par les artistes.

Evoluant souvent dans l'ombre, le choix que ces artistes font de se dévoiler au cours d'une exposition, est une décision forte, volonté de faire connaître leur talent. Les travaux présentés sur les murs de ce restaurant mettent en exergue les coutumes africaines. Ce sont pour en majorité des tableaux produits grâce à des matériels composites et d'acrylique (argile, plastique brûlé). Selon les plasticiens, leurs toiles traduisent les difficultés que vivent les jeunes.

Ils emploient une technique mixte, réalisant des tableaux d'une valeur estimée entre 120.000 F et 500.000 F par unité. « A travers ces réalisations, nous dépeignons notre histoire qui est notre héritage. Et c'est une manière comme une autre de la transmettre », a relevé l'un des membres du trio.

Chaque tableau porte des marques distinctes et une signification tout aussi unique. « Ce sont des jeunes qui viennent du Nord-Ouest, une région qui en ce moment est marquée par l'insécurité. Par leur travail, ils essaient de traduire leur perception de la vie, de ce qui se passe chez eux », explique Gérard Ngan, commissaire de l'exposition.

Pour les artistes, l'orientation de leur thème est bien réfléchie. Ils valorisent ainsi l'art de leur région tout en ressortant son aspect spécifique. « Working Way » est à découvrir pendant plus d'un mois au restaurant La Terrasse, situé au quartier Hippodrome à Yaoundé.