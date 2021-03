Maroc: Mme Bouchareb - Le Maroc et la Mauritanie s'activent pour donner un nouveau souffle au partenariat en matière d'habitat

Rabat — Le Maroc et la Mauritanie s'activent pour donner un nouveau souffle à leur partenariat dans le domaine de l'Habitat, a indiqué, lundi à Rabat, la ministre de l'Aménagement du Territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la Ville, Nouzha Bouchareb.

Lors d'une entrevue avec une délégation mauritanienne composée de conseillers ministériels, de présidents d'associations et d'experts, Mme Bouchareb a fait savoir que cette visite, qui s'inscrit dans le cadre des Hautes Orientations royales en faveur de la promotion de la coopération avec les pays africains frères et de leur processus de développement, pour ainsi relever les défis du progrès, sera consacrée à la conception et l'élaboration d'un cadre de partenariat entre le ministère mauritanien de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire et le ministère marocain de l'Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la ville, dans le but d'insuffler un nouveau souffle au partenariat liant les deux pays.

Ce cadre est à même d'encourager plus d'échange d'expériences, d'expertises et de bonnes pratiques dans le souci de relever les défis liés au territoire et à l'habitat, la consolidation de la coopération technique, législative et juridique dans le domaine de l'Habitat et de l'urbanisme, en plus du suivi des programmes d'habitat faisant l'objet de contrats entre les secteurs public et privé, a-t-elle poursuivi.

"Afin de donner un caractère efficient et efficace à ce partenariat de référence et pour renforcer l'échange d'expertises, le secteur privé et tous les professionnels sont appelés à effectuer des visites en Mauritanie pour découvrir les opportunités d'investissement dans le domaine du bâtiment et faire connaître les expériences réussies du Maroc dans le domaine de l'immobilier", a ajouté Mme Bouchareb.

Relevant que cette rencontre traduit la Haute volonté de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et du président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani de hisser le niveau des relations bilatérales historiques basées sur la fraternité et les liens de voisinage, la ministre a exprimé son souhait que cette visite puisse constituer une opportunité précieuse pour l'élaboration de plans et de projets à même de consolider ces liens d'exception.

"Cette rencontre se tient dans une conjoncture exceptionnelle marquée par la propagation de la pandémie de Covid-19", a-t-elle rappelé, notant que cette conjoncture appelle à la concrétisation de la vision éclairée de SM le Roi, basée sur la consolidation de la résilience africaine dans la lutte contre les épidémies et l'encouragement de la relance économique en innovant des stratégies sectorielles post-covid.

De son côté, le chargé de mission au cabinet du premier ministre mauritanien, Ibrahima Kane a fais savoir que la visite, qui se poursuit jusqu'au 6 mars, a pour objectif de faire bénéficier la Mauritanie de l'expérience et l'expertise du Maroc dans le domaine de l'habitat, du bâtiment, de l'Equipement, des routes et de l'aménagement du territoire.

Dans une déclaration à la presse, M. Kane, qui est à la tête de la délégation mauritanienne, a expliqué que la visite vise, également, à donner une impulsion au secteur du bâtiment dans son pays, en bénéficiant de "l'expérience et l'expertise d'un pays frère et voisin qui a réalisé de grands progrès dans ce domaine".

Pour sa part, Mme Babe Abbad, conseillère du premier ministre, chargée des infrastructures, a souligné que la visite au Royaume vise l'échange d'expériences, la coopération et le partenariat dans le domaines des infrastructures et de l'urbanisme de manière générale.

Au programme de cette visite, figurent plusieurs rencontres et séances de travail avec les acteurs publics et privés et les responsables du ministère de l'Aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville.

Cette série de réunions a été l'occasion de débattre de divers aspects ayant trait à l'organisation technique du bâtiment, l'organisation et la supervision du secteur du bâtiment, l'habilitation et la classification des entreprises et la durabilité dans le domaine de l'habitat.

Ces rencontres sont, également, axées sur les logements sociaux, le renforcement de la coopération en matière de gouvernance et de suivi des programmes d'habitat faisant l'objet de contrats entre les secteurs public et privé, la réhabilitation des quartiers non équipés, la promotion de l'expertise marocaine dans le domaine juridique, au vu de l'arsenal juridique et organisationnel dont le Royaume dispose dans ce domaine, en plus de l'organisation d'une visite de terrain à la nouvelle ville Tamesna.