Madagascar: Education nationale - Des aides spéciales pour les enseignants non fonctionnaires

En conseil du gouvernement le 26 février, le ministre de l'Éducation nationale vient confirmer la dotation d'aides spéciales pour les enseignants non fonctionnaires (ENF). Ces aides concernent tous les niveaux.

« Les ENF des niveaux préscolaires, primaires, collèges et lycées bénéficieront des aides spéciales. Pour la première aide spéciale qui vient de l'État, un arrêté a été déjà pris et signé. Le ministère du Budget et des finances et le ministère de l'Éducation nationale avancent dans la procédure », indique Marie Michelle Sahondrarimalala, ministre de l'Éducation nationale. Les aides spéciales seront remises au niveau des DREN. « Dans un souci de transparence, les aides spéciales seront reçues en bons de caisse au niveau des DREN», enchaîne-t-elle. Par ailleurs, un appui à la Covid-19 pour l'éducation fondamentale a été également prévu. « Une somme de 300 000 ariary sera prévue par l'État pour les enseignants du primaire, du niveau préscolaire et collèges, ces sommes ont été données afin d'aider les enseignants qui ont été vulnérables à la Covid-19 », a ajouté la ministre.

Les recrutements septième et huitième vagues sont entamés. Ils concernent les enseignants non fonctionnaires, les sortants du CRINFP et les sortants de l'ENS.

Recrutement

« Dans le cadre du recrutement ENF, deux listes devront être sorties. La première concerne des enseignants à recruter. Elle répond à tous les critères par ordre d'ancienneté, le titre pédagogique, le critère d'âge qui doit être de moins de 55 ans. La deuxième liste va englober tous les enseignants qui vont bénéficier des subventions. On sait tous que dans la liste des personnes à recruter, il y a ceux qui sont subventionnés », souligne la ministre. Par ailleurs, la dotation des subventions se fait en public afin d'avoir la transparence dans la gestion des fonds alloués aux enseignants non fonctionnaires. Il faut souligner qu'il y a des lieux où des zones administratives et pédagogiques qui n'ont pas la chance d'en bénéficier depuis des années. La décision sera prise en conseil du gouvernement.

Une nouveau mode de distribution sera adopté dans ce cas. « Lorsque les subventions seront distribuées, elles seront stockées par chaque école. Lorsque le recrutement sera enclenché, des enseignants vont bénéficier des subventions », indique la ministre de l'Éducation nationale.