Cote d'Ivoire: Mme Bouanga Akpa Yvonne, vice-Présidente de l'UFPDCI Urbaine aux candidates du PDCI-RDA - « Vous constituez pour toutes les militantes le contingent de l'espoir »

Nous y voilà ! le 06 Mars 2021, la Côte d'Ivoire, notre Pays, vivra un évènement de haute portée politique et historique de sa jeune démocratie et ce, dans un contexte de crise et de défis, au regard des enjeux de l'alternance espérée pour le futur de notre Nation.

Oui, il s'agit des prochaines Élections Législatives qui, comme nous le savons tous, permettront le renouvellement de la classe politique au sein de notre Assemblée Nationale.

A l'Assaut de ces Législatives du 06 Mars 2021, dix-neuf (19) Amazones, Porte-Étendards du PDCI-RDA qui nous arrivent de onze (11) Circonscriptions Électorales, sont sur la ligne de départ, conscientes de la lourde responsabilité qui leur incombe dans la marche du PDCI-RDA, aujourd'hui Parti d'Opposition.

Leur leitmotiv : la reconquête du Pouvoir d'État par et pour le PDCI-RDA.

De mémoire de Femmes, permettez-moi la métaphore, jamais Élections n'auraient suscité autant d'engouement et d'engagement de la femme Militante du PDCI-RDA. 13%, c'est peu, me diriez-vous, mais quel bond qualitatif qui, nous en sommes convaincue, atteindra la norme des 30%, voire plus dans les décennies à venir, car la femme porte en elle, le rêve du changement.

Comment pouvait-il en être autrement quand on sait la prise de conscience collective et l'implication réelle des femmes Militantes du PDCI-RDA dans le combat pour la pérennisation de notre Parti sous la houlette éclairée de SEM AIME HENRI KONAN BEDIE, Président du PDCI-RDA !

Nous, Femmes du PDCI-RDA, avons tiré grand profit de ce bouillonnement d'idées et d'affirmation de la foi dans l'identité de notre Parti, face à la campagne orchestrée pour sa dissolution.

La marche héroïque du PDCI-RDA vers la reconquête du Pouvoir d'Etat passe donc par les phalanges militantes que constituent les Femmes.

C'est pourquoi, l'héritage à nous laissé par nos dignes Pionnières et Devancières, les Marie KORE, Anne Marie RAGGI, N'GUESSAN David, Marguerite SAKOUM, OUEZZIN Coulibaly, pour ne citer que celles-là.

Mais, il est de notre devoir de mémoire récente de nommer les Hortense AKA ANGHUI, Jeanne GERVAIS, ANOMA Gladys.

De par l'exemple de leur combativité et engagement, elles restent désormais boussoles vivantes de l'histoire de toutes les Générations féminines du PDCI-RDA.

Plus qu'une profession de foi, puisse leur modèle, chères Candidates, vous galvaniser et vous guider dans ce combat pour la victoire !

Femmes Candidates du PDCI-RDA, chères sœurs,

Vous constituez pour toutes les Militantes le contingent de l'espoir.

A travers ce message à la veille de ces Élections, nous avons tenu à faire entendre notre modeste voix, celle de la Militante, de la femme, de la mère et surtout de l'aînée, pour vous dire que vous n'êtes pas seules. Autour de vous se tient l' "Armée" pacifique des Amazones du PDCI-RDA qui constitue pour chacune de vous une solide équipe de Campagne.

Ensemble, nous avons lutté, nous reconnaissons en vous des femmes de combat et de conviction. En vraies conquérantes, vous incarnez les valeurs chères au PDCI-RDA et saurez mener le combat de la victoire pour le changement.

Chères sœurs candidates, en portant sur vous son choix, le PDCI-RDA marque son entière confiance à votre Leadership, ainsi qu'à votre Génie créateur pour "faire la politique autrement" par l'empreinte féminine, celle des véritables Ambassadrices de Paix dont vous êtes vous-mêmes les Lettres de créance.

Le Président BEDIE ne disait-il pas dans son Appel à la Mobilisation du Jeudi 25 Février, « Le combat que nous menons aujourd'hui, c'est un combat pour notre bonheur commun et celui des Générations futures ».

Chères sœurs Militantes et Candidates du PDCI-RDA

Voici l'essence noble du combat à mener.

La présente Campagne nécessite des stratégies opérationnelles : savoir privilégier une campagne de proximité afin d'être à l'écoute de votre électorat. Dans la continuité, savoir faire prévaloir les idéaux et valeurs du PDCI-RDA.

Enfin, vous devez surtout garder dans votre ligne de mire, l'objectif final : la reconquête du Pouvoir d'État.

Chères Candidates, le Pays vous appelle, le PDCI-RDA vous regarde.

Prenez courage, investissez le terrain avec le ton qui nous sied et nous caractérise.

Vous devez porter haut le flambeau de notre Parti.

La victoire est à votre portée.

Plein succès et victoire à vous, Vaillantes Candidates du PDCI-RDA.

Que Dieu vous Bénisse !