Afrique: CAN U20 - Mattar Mboge (coach Gambie) - « Au finish, nous avons bien appris »

Un seul but marqué en première période par Percious Boah a suffi au Ghana pour gagner devant la Gambie et se qualifier pour la finale de la CAN U20 Total, Mauritanie 2021.

La Gambie a perdu sans démériter, elle aurait aimé continuer et aller à la Coupe du monde qui pourrait être annulée en raison de la pandémie, a réagi l'entraîneur de la Gambie, Mattar Mboge en conférence de presse après la défaite 0-1 de son équipe.

« Nous avons eu à faire à une grande équipe du Ghana qui a bien préparé son affaire avec un coach très fort sur le plan tactique, a reconnu le coach gambien sur le site de la CAF, indiquant avoir appris une belle leçon. C'est aussi ça le football et on peut être fier de voir que le grand Ghana a été obligé de travailler une stratégie pour empêcher la Gambie de faire son jeu, a-t-il rappelé. Cela veut dire que du travail est en train d'être fait », a-t-il ajouté, soulignant que ce groupe gambien, constitué de joueurs talentueux doit continuer de travailler et aller de l'avant. « Au finish, nous avons bien appris », a-t-il conclu.