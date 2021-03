Sénégal: Air Sénégal - Un 2ème aéronef a321 réceptionné

Dans un document dont nous avons copie, la compagnie nationale Air Sénégal annonce avoir réceptionné un deuxième Airbus A321, un aéronef immatriculé 6V-AMD, configuré pour accueillir 165 passagers.

Le communiqué renseigne que l'appareil a été réceptionné le samedi 27 février à l'Aéroport international Blaise Diagne de Diass (Aibd) aux environs de 18 heures en provenance de Montpellier, (France).

En plus, « les paramètres économiques de l'A321 sont semblables à ceux des appareils de plus grande taille, mais sa capacité moindre est mieux adaptée à de nombreux marchés », souligne le communiqué. « Cet avion configuré pour accueillir 165 passagers (16 en classe affaires et 149 en classe économique) réunit de nombreuses qualités, notamment un intérieur spacieux et des technologies d'avant-garde que sauront apprécier les clients, tout le personnel de conduite et de cabine », restitue le document.

Le directeur de général de la compagnie Air Sénégal, Ibrahima Kane, dans le même document fait savoir que « la réception d'un deuxième de ce type par Air Sénégal résulte d'un effort colossal qui porte l'empreinte commune d'une équipe consciente de son rôle et de ses missions et surtout fidèle à son ambition de porter au plus haut niveau, notre compagnie nationale ». Pour rappel, conformément à son plan de relance de sa flotte aérienne, c'est le 31 janvier 2019 que le Sénégal a réceptionné son premier Airbus "A330 neo".

Constituant ainsi le plus grand aéronef dont dispose souverainement le pays. Le même appareil volant a été baptisé "Casamance" par le chef de l'Etat Macky Sall. Lors de cette cérémonie de réception du tout premier appareil de cette dimension, (A330 neo) à la pointe de la technologie et de l'innovation, le président Sall laissait entendre que « cette nouvelle acquisition renforce la flotte de la compagnie nationale sénégalaise déjà composée de deux ATR 72-600 neufs ». Elle comprendra poursuivait-il « à moyen terme, 7 aéronefs y compris le deuxième A330- 900 NEO attendu et un troisième Airbus 319 durant cette année ».