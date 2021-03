Sénégal: Campagne de vaccination contre la Covid-19 - Le directeur de l'hôpital Youssou Mbargane diop invite les populations à s'inscrire

Face aux nombreux cas de Covid-19 enregistrés quotidiennement dans la commune, le directeur de l'hôpital Youssou Mbargane Diop de Rufisque a lancé un appel aux populations afin qu'elles s'inscrivent pour se faire vacciner.

Selon le Dr Mamadou Ndiaye, c'est le seul moyen pour faire reculer la pandémie et bouter la maladie hors du pays. « Je lance un appel à l'ensemble de la population de Rufisque à aller s'inscrire massivement pour la vaccination qui est capitale pour nous débarrasser de cette pandémie qu'est la Covid-19 », a dit le Dr Ndiaye. S'adressant aux « vaccino-sceptiques » le Dr rassure « qu'il n'y a rien à craindre de ces vaccins par rapport à des effets secondaires. Ce n'est pas dangereux, il n'y a pas d'effets secondaires, c'est un très bon vaccin » leur a-t-il assuré. Il demande plutôt aux populations d'aller s'inscrire pour se préparer à se faire vacciner et disposer de leur carte de vaccination. Cette carte va bientôt devenir un document exigé pour entrer dans certains pays.

Présent à la cérémonie de vaccination, l'imam ratib Mouhammed Ndiaye de Santhiaba (Rufisque Nord) a fait savoir que la médecine est reconnue par l'islam, et que seule une prescription médicale peut empêcher l'accomplissement d'un acte de dévotion comme le jeûne ou le pèlerinage. Par conséquent si les médecins jugent que c'est le seul remède contre cette maladie, tout le monde doit suivre. Joignant l'acte à la parole, l'imam s'est fait vacciner sur place avant de s'engager à mener la sensibilisation au niveau des populations de son quartier et des fidèles qui fréquentent l'office. Le président de l'association de la section de Rufisque Nord des imams et enseignants religieux du Sénégal a promis de mener le plaidoyer auprès des autres imams afin qu'ils abordent la question dans leurs sermons.

Rappelons que la campagne de vaccination pour le personnel de santé a démarré hier, au niveau de l'hôpital Youssou Mbargane Diop. Le directeur de la structure a été le premier à se faire vacciner pour montrer l'exemple à l'ensemble du personnel. Ces derniers ont pris d'assaut la salle dédiée pour se faire vacciner et afficher fièrement leur carte de vaccination.

Selon Dr, Mamadou Ndiaye, l'hôpital a reçu plus de 300 doses de vaccins qui couvriront l'ensemble du corps médical et des personnels de charge. Dr Mamadou Ndiaye a assuré qu'après les personnels de santé, ce sont les personnes qui vivent avec une comorbidité et enfin les personnes âgées de plus de 60 ans.