Sénégal: Diourbel / Don de matériel scolaire et sanitaire à 25 structures - Horizon Sahel et cie dotent écoles et postes de santé

Horizon Sahel en partenariat avec Bassirou Sène, entrepreneur de transit international à Marseille a procédé hier, lundi, à la remise d'un don de matériels scolaires et médicales d'une valeur de 50 millions à 25 structures bénéficiaires du pays .Il s'agit des établissements scolaires de la région de Diourbel mais aussi de Tivaouane et de Gossas.

Horizon Sahel en partenariat avec Bassirou Sène, entrepreneur de transit international à Marseille a remis du matériel scolaire et médical pour une valeur de 50 millions à 25 structures écoles, postes de santé et associations. Ce don est composé de matériels de bureautique des imprimantes, des photocopieuses, des ordinateurs et du matériel sanitaire. Moustapha Ndiaye de l'Ong Horizon Sahel explique : « c'est le 2ème container qui vient d'être financé par un fils de Diourbel en la personne de Bassirou Sène. C'est le 2ème container qu'il vient de financer après le container de matériels médicales.

C'est un matériel flambant neuf qui peut être utilisé pendant plusieurs années mais également il y a un matériel de seconde main. L'ONG qui intervient pendant plus de 20 ans s'inscrit dans le cadre du relèvement du plateau technique des postes de santé. Notre objectif est de relever le plateau technique des structures sanitaires mais également aider les apprenants et les enseignants à faire leur travail. Les élèves apprennent dans des conditions difficiles au niveau des écoles ».

Le Point focal de l'ONG Horizon sahel Moustapha Ndiaye, membre du comité de liaison, demande à ce que ce matériel soit utilisé à bon escient. Mme Fall Awa Ndiaye, principale du Cem ex CEMT estime que « c'est une bonne action qui va faciliter les enseignements apprentissages. Nous avons reçu du matériel médical pour équiper notre infirmerie. C'est une innovation de taille ».

Le Directeur de l'école élémentaire Serigne Bassirou Mbacké, Monsieur Niokhor Diagne, estime que c'est un sentiment de satisfaction. On est comblé, le matériel est venu à son heure surtout au moment où nous sommes à l'ère du numérique. Il s'agit de photocopieuses et des imprimantes, des ordinateurs et même des manuels. Cela va nous permettre de booster les rendements scolaires mais aussi et surtout améliorer la qualité des enseignements apprentissages. Nous sommes satisfaits à 100% .Ce matériel sera bien utilisé et bien protégé ».

La Directrice de l'école Ngor Sène a vivement remercié l'heureux donateur et son partenaire Bassirou Sène qui n'ont ménagé aucun effort pour aider son établissement ».