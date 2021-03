Madagascar: STAR - Une nouvelle agence à Toamasina

Bien qu'elle soit déjà très présente dans les différentes régions de la Grande île, Star améliore davantage son réseau pour plus de proximité. Les responsables auprès de la société ont communiqué, hier, le déménagement de l'agence Star Tamatave, vers la Commune rurale d'Amboditandroho.

En effet, l'inauguration officielle de l'agence s'est tenue hier sur le nouveau site, sous le haut patronage de Lantosoa Rakotomalala, ministre de l'Industrie, du commerce et de l'artisanat (MICA) et en présence du DG de la Star, Marc Pozmentier, des membres du comité de direction de la société, ainsi que des autorités locales. « Ces dernières années, le patrimoine de la Star n'a cessé de se développer pour répondre au mieux à la demande de ses clients et de ses consommateurs.

Dans cette même optique, l'agence Star se trouvant sur le Boulevard Ivondro, se délocalise sur un nouveau site se situant à Tanandava, commune rurale d'Amboditandroho. En parallèle, cela va permettre de soulager le flux de trafic sur l'axe du port. Après deux ans de travaux de construction et cinq mois de suspension pendant la crise sanitaire de l'année dernière, le nouvel emplacement, désormais terminé, possède 6 000m² de surface entreposable en produits finis et matières premières, 16 500 m² de plateforme poids lourd et 2 000m² pour la circulation des véhicules légers, deux-roues et piétons », ont déclaré les responsables auprès de Star.

Énergie propre. D'après les informations, la nouvelle localité est totalement autonome en eau et, pour préserver l'environnement, le système d'éclairage extérieur est entièrement alimenté en énergie solaire. Selon les dirigeants de Star, ce changement accordera aux 63 collaborateurs de la société à Tamatave, de bénéficier d'un meilleur espace de travail pour l'accueil des clients et ainsi de pouvoir s'épanouir dans leurs activités quotidiennes. « L'inauguration du nouveau site de l'agence Tamatave ce jour est pour nous une grande source de fierté. Chaque collaborateur impliqué dans ce projet, malgré les mois difficiles que nous avons connus, est bien la preuve que la grande famille Star reste unie et focus pour tendre ensemble vers l'objectif commun d'amélioration continue », a affirmé Seheno Randriambolamanana, Communication Manager Star. Par cette nouvelle implantation, la société veut mettre en avant un investissement sûr et durable.