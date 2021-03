Madagascar: Football-Ambohimangakely - La commune veut constituer une équipe élite

Le maire d'Ambohimangakely a souhaité bon match aux équipes participantes.

Lentement mais sûrement, la commune d'Ambohimangakely aura son équipe au championnat division élite. C'était l'ambition du maire Thierry Radafy dit Bota lorsqu'il avait envisagé d'organiser un tournoi de football dénommé « Coupe de l'indépendance ». Ce sera à travers cette compétition que la commune va détecter les meilleurs joueurs issus des 18 « fokontany », dans le but de former une bonne équipe portant son nom au championnat fédéral. En effet, 14 clubs sont en lice dans ce tournoi qui a commencé ce samedi au stade à Andralanitra et ne prendra fin qu'en juin.

La commune collabore avec l'association Akamasoa dans l'organisation dont le Père Pedro Opeka en personne est le parrain. « Notre objectif c'est de faire de la commune une vitrine, un bon exemple et leader dans le district d'Avaradrano. L'éducation des jeunes figure parmi nos priorités non seulement à travers le sport mais aussi sur le plan humanitaire », a souligné le maire dans son allocution durant la cérémonie de lancement officiel du tournoi. Cette implication pour le sport ne se focalise pas uniquement sur le football puisque d'autres disciplines en l'occurrence le basketball, le rugby et le volleyball en feront aussi partie. Pour cela, construire une infrastructure sportive multifonctionnelle est dans le viseur de la commune.

La première journée du tournoi a été marquée par la nette domination de l'équipe d'Ikianja et celle d'Ambohimangakely. La première équipe a défait FTAM Amoronakona par 2 à 0. Fenosoa a ouvert le score dès la 10è minute du jeu. Le capitaine Xavier a doublé la mise avant la pause. De l'autre côté, FC Hery Miray Ambohimahitsy n'a pas tenu tête aux gars d'Ambohimangakely en s'inclinant sur le score de 4 buts à 2. Les matchs se poursuivent chaque week-end sur les deux terrains d'Akamasoa à Andralanitra.