Madagascar: Concert - Le rock indie de The Revery à la Teinturerie

Le petit train musical de The Revery ne s'arrête plus. Après plusieurs apparitions, le trio revient et, cette fois, c'est à la Teinturerie Ampasanimalo que la bande retrouvera les amateurs de rock indie. Vendredi sera l'occasion de découvrir leurs morceaux comme « Very fanahy », « Aloka » ou encore « Andon'ny lanitra ».

The Revery est un groupe d'indie qui s'évertue à prôner la passion de la musique et le partager avec un large public. Hasina, Riccardo et Antonio forment le groupe depuis 2015. Si la passion pour la musique les unit, ils laissent également libre cours à leurs intérêts pour le slam, la photographie et le manga. Un mélange détonant et qui laisse des traces dans leurs musiques. Dans ses chansons, The Revery parle de la vie, de l'amour, de l'environnement et tout ce qui se passe dans la société d'aujourd'hui. L'idée est « d'aider les gens à s'identifier à leur musique afin qu'ils ne se sentent plus seuls dans leurs quotidiens ».

En pleine préparation de leur prochain Ep « All in nofy », « Very fanahy » fait partie de leur coup de cœur. Un morceau qui relate que dans ce monde de chaos, chacun essaie de trouver sa lueur. « Ses yeux se lèvent au ciel scrutant des étoiles qu'on n'a pas vues depuis longtemps. Tout ce qui reste n'est que débris et pensées déjà détruites... ». Incontestablement, The Revery fait partie des groupes de rock qui ouvrent une fenêtre sur la nouvelle génération de rockers à Madagascar à l'instar des « No Mady », « The Dizzy brains », « LohArano ». Pour les amateurs du genre, un crochet s'impose.