Madagascar: Concert - Retour aux affaires de Simonda

Simonda Valera (au centre) possède encore des atouts pour briller sur la scène de la variété.

Simonda Valera, un nom qui a un peu déserté les affiches de la capitale et qui revient au Glacier à Analakely ce vendredi à partir de 20h. Apparue telle une fulgurance dans le sillage de Jerry Marcoss, Simonda a été bien épaulée dans le vaste milieu du showbizz malgache. Elle est d'ailleurs la sœur du roi du « kawitry ».

Puis presque plus rien après. Comme un bon nombre d'artistes, un peu silencieux ces derniers temps, Simonda Valera a l'air de faire de cette nouvelle année un tremplin pour un retour en force. Rien de plus normal que le Glacier pour accueillir la chanteuse de « Mahatoky anao », « Raha tsara », « Tia nama » on en passe et des meilleurs. La chanteuse compile déjà plus de dix ans de carrière. Dix ans de variétés, il est difficile d'oublier le goût de la scène et la fièvre du public. L'année dernière, elle a été particulièrement active en sortant des nouveautés sur les réseaux sociaux. L'occasion donc de la revoir en vrai.