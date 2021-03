Cote d'Ivoire: Le ministre Adjoumani Kobenan Kouassi en deuil

En pleine campagne pour les élections législatives du 6 mars prochain, le ministre Kobenan Kouassi Adjoumani qui avait été secoué il y a juste quelques semaines par le rappel à Dieu brutal de sa grande sœur, vient d'être encore durement éprouvé par un autre deuil.

En effet le Porte-parole Principal du Rhdp, qui était au four et au moulin dans tous les départements de la région du Gontougo pour faire gagner le Rhdp, a perdu son frère aîné M. Adou Kouamé Bruno, celui qui fut pour lui un second père après la perte de leur géniteur en 1968.

Fondateur d'établissements, M. Adou Kouamé Bruno était un passionné de Dieu, un serviteur infatigable du Christ et de l'Église catholique, qui s'inspirait de l'évangile dans tous les choix et décisions de sa vie.

C'était la personne ressource auprès de qui l'Éléphant du Zanzan se réarmait moralement et spirituellement chaque fois qu'il prenait des coups dans son combat politique.

A l'annonce de ce terrible deuil, toutes les populations du Gontougo et de ses environs ont déferlé sur la principauté d'Amanvi, son village natal, pour lui traduire leur compassion et leur soutien. Mais surtout pour lui dire qu'il n'avait plus à faire campagne parce qu'elles se proposent de prendre le relais dans leurs localités respectives.

Le ministre Adjoumani qui a observé un jour de trêve s'est dit très touché par cette marque d'affection et de sympathie et a tenu à les en remercier du fond du cœur et a promis, en bon guerrier, de reprendre le combat pour le triomphe de tous les candidats Rhdp du Gontougo dès mardi matin.

Fait à Tanda, le lundi 1er mars 2021

Le Service Communication du ministre Kobenan Kouassi Adjoumani