Ile Maurice: Assassinat de Kistnen - Appana dément Bonomally sur son alibi

«Où étiez-vous entre 18h et 22h dans la soirée du 16 octobre ?» La réponse à cette question posée par Me Azam Neeroa à Vinay Appana lors des travaux de l'enquête judiciaire en cour de Moka a été sujette ce matin à de vives polémiques. Le beau-frère de l'ex directeur de la STC et bénéficiaire de plusieurs contrats de la STC a répondu qu'il était chez lui à Ebene. C'est ce soir-là que Soopramanien Kistnen a disparu, potentiellement dans la région de La Louise, et son corps avait été retrouvé deux jours plus tard dans un champ de canne à Telfair, Moka.

Le hic avec cette affirmation de Vinay Appana c'est qu'une autre personne qui prétend avoir été chez lui ce soir-là, affirme qu'il n'y était pas avant 20h. En effet, devant la même cour, Deepak Bonomally, lui aussi faisant partie du réseau de bénéficiaires de contrats de la STC, avait expliqué qu'il était devant la maison de Vinay Appana à Ebène à 18h et que ce n'est qu'à 20h que le propriétaire des lieux est arrivé.

Contradiction que Me Azam Neeroa, représentant du DPP, n'a pas manqué de faire ressortir à la cour. «L'un des deux se trompe,» s'est-il exclamé en ajoutant ; "I don't want to say they are lying".

La séance du jour se poursuit en ce moment.