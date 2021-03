Egypte: La création de la Cité de l'or place l'Égypte sur la carte de la concurrence mondiale dans cette industrie

Le chef du département des produits en or issu de la chambre des industries métalliques, Rafik Abassi, a déclaré mardi que la décision du président Abdel Fattah Al-Sissi sur la création d'une cité intégrée de production et de commerce d'or en Egypte selon les technologies de pointe plaçait l'Egypte sur la carte de la concurrence mondiale dans cette industrie importante.

Dans une interview exclusive à la MENA, M. Abassi a dit que cette décision contribuerait au développement de l'industrie et qualifierait l'Égypte pour devenir un centre de fabrication et de commerce de bijoux au Moyen-Orient, notant que la ville reflétait l'histoire civilisationnelle de l'Égypte dans cet art fin, surtout que la décision comprenait également la fourniture des équipements de l'industrie et de la production en plus de l'organisation d'expositions pour tous les produits.

Il a affirmé l'importance de bien choisir l'emplacement de la cité afin de profiter du nouveau réseau routier et des axes pour un accès facile des visiteurs.

Et le responsable d'expliquer que la cité serait construite sur une superficie de plus de 150 feddans, et regrouperait des ateliers, des usines et des expositions ainsi que des lieux de promotion des produits.

La cité, a-t-il ajouté, contribuera à générer des emplois, en plus de la présence de centres de formation professionnelle, ce qui encouragera les investisseurs à pomper les investissements, notamment avec la disponibilité des composants de base nécessaires au succès.

"La cité comprendra des hôtels, un marché de l'or et un bazar touristique pour l'accueil des touristes et des investisseurs, ce qui la qualifiera pour devenir une destination touristique avec tous les services disponibles", a-t-il dit.