Egypte: Le forum d'Assouan confirme le renforcement accordé par Al-Sissi au partenariat avec l'Afrique conformément à la vision 2063

Des députés de l'Assemblée du peuple se sont félicités de l'organisation de la 2e édition du forum d'Assouan pour la paix et le développement qui a pour thème "Cristalliser une vision pour le nouveau statu quo en Afrique...Se rétablir plus fort et mieux reconstruire" soulignant que le Forum confirme l'orientation de l'Égypte vers le continent africain.

Dans une déclaration faite à l'Agence de Presse du Moyen-Orient, le député Khaled Abou Nahoul a indiqué que le forum constituait un des outils de la réalisation des objectifs de l'agenda 2063 de l'Union Africaine et renforçait la marche de la paix et du développement durable en Afrique.

Le président Al-Sissi, a noté M. Abou Nahoul, confirme constamment l'interaction entre l'Égypte et les pays africains faisant remarquer que le forum constitue un bond qualitatif en ce sens.

Pour sa part, la députée Sahar al-Kady, a indiqué que le thème du forum concrétisait la vision de l'Égypte à l'égard des peuples et des gouvernements africains ajoutant qu'il constitue une plate-forme africaine interactive pour la mise au point d'un agenda ambitieux en faveur du raffermissement de la relation entre paix et sécurité et la réalisation d'un développement efficace.

L'Égypte tient à renforcer la coopération inter-africaine, surtout avec ses partenaires partant de sa croyance en l'importance de l'unité et de la complémentarité entre les pays du continent pour réaliser la paix et le développement, a-t-elle mentionné ajoutant que le chef de l'État, depuis son accession au poste, accordait un vif intérêt au dossier africain et ce pour le bien être du continent du fait que la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme commence par le développement économique, notion qui incarne le slogan de l'Égypte auprès des instances régionales et internationales.

De son côté, la députée Dalia El-Saadany a signalé que le forum avait réussi à transmettre le message de l'Égypte en vertu duquel elle accordait un grand intérêt aux questions du continent tout en mettant en exergue les visites que le président Al-Sissi a effectuées dans plusieurs pays africains aussi bien que l'initiative égyptienne pour la reconstruction et la mise en vigueur de l'agenda de l'UA 2063.