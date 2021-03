Algérie: Djerad inaugure l'accélérateur de startups "Algeria Venture"

Alger — Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a procédé mardi à l'inauguration officielle de l'accélérateur de startups "Algeria Venture" basé au niveau du Parc des Grands Vents de Ouled Fayet (Dounia Parc) à Alger.

En présence de plusieurs membres du gouvernement, de représentants d'institutions financières, de Sonatrach, d'opérateurs économiques publics et privés et de startups, M. Djerad a inauguré l'Etablissement de promotion et de gestion des structures d'appui aux startups "Algeria Venture", après avoir visité une exposition de startups activant dans différents domaines, organisée à cette occasion.

En marge de cette cérémonie d'inauguration, une convention de coopération sera signée entre le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, et le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'Economie de la Connaissance et des Startups, Yacine Oualid.