Afrique: Les chefs d'Etat africains louent les efforts d'Al-Sissi pour renforcer la coopération et réaliser la paix dans le continent

Les chefs d'Etat africains ont loué les efforts déployés par le président Abdel Fattah

pour consolider la coopération et la solidarité entre les pays africains, pour réaliser la paix et le développement dans le continent et pour renforcer l'action africaine face aux crises notamment celle de la pandémie du coronavirus.Dans des allocutions enregistrées lors de la séance inaugurale de la deuxième édition du Forum d'Assouan pour la Paix et le Développement durables, les chefs d'Etat africains ont appelé la communauté internationale à fournir de façon équitable le vaccin anti-Covid-19, en remerciant aussi le président Al-Sissi pour la bonne organisation de ce forum en dépit des conditions difficiles dans le monde entier dues à la propagation du coronavirus.

Pour sa part, le président rwandais Paul Kagame a indiqué que le thème du forum était impérieux disant que le coronavirus avait jeté la lumière sur l'importance du soinsanitaire dans le continent noir.La santé est devenue une question vitale et il faut œuvrer pour assurer la prévention, la protection et l'achat des vaccins en faveur de nos peuples et soutenir le système de la santé afin de garantir l'indépendance de l'Afrique, a dit M. Kagame.Il a jugé important d'œuvrer pour mettre à exécution la zone de libre échange et pour créer des chaines afin d'importer les médicaments et le matériel médical.

De son côté, le président gabonais Ali Bongo Ondimba, a souligné que le forum avait pur but de consolider l'immunité et la force de l'Afrique contre la pandémie du coronavirus qui a révélé la fragilité des pays et des organisations en ayant des répercussions désastreuses.Le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, a lui aussi affirmé que le monde et l'Afrique connaissent des conditions difficiles en raison de la propagation de la pandémie, ce qui exige notre participation à ce forum en tant que plateforme appropriée pour l'échange des vues avec les partenaires régionaux et internationaux.