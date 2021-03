Congo-Brazzaville: Collectif Ndongo annonce un nouvel album - "On est là".

Le printemps musical de la world music en Belgique se pointe à l'horizon avec la sortie en vue du nouvel album "On est là" du Collectif Ndongo.

La sortie de cet album prévue le 22 mars coïncide avec le mois propice aux évènements, célébrations et réunions dédiées à l'égalité de genre et aux droits des femmes. Le Collectif Ndongo, littéralement en lingala, Collectif Piment, avec un premier extrait intitulé "Respect woman" en appui d'un clip, saisit cette occasion pour célébrer la femme, celle qui donne la vie, dans l'incarnation de sa force et de sa beauté : "la femme est une fleur du ciel".

Fondé par Steve Mavoungou, alias Steve Mav, et Dedianga Chancellor, le groupe est composé de trois artistes musiciens originaires du Congo Brazzaville, de RCA, de RDC et du Burundi. Ils ont déjà eu l'occasion de collaborer avec des artistes tels que Passi, Zap Mama, Fredy Massamba, Didier Awadi ou encore les Tambours de Brazza.

Reconnu dans le monde musical, le groupe a opté pour un métissage de la world music avec des influences afrobeat, hip-hop, rumba, musique urbaine, un mélange de polyphonie, dancehall, mais également du "mutengene", la musique traditionnelle de la République centrafricaine.

En plus de la pratique d'une musique de qualité, les membres du Collectif Ndongo prônent le respect de la femme et plus de solidarité entre les peuples africains. A propos de la solidarité, Steve Mav a participé l'année dernière, avec des artistes musiciens de son pays, à une campagne de promotion de la paix en République centrafricaine.

